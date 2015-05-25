В Приморье для охраны природы начали использовать беспилотные летательные аппараты

Центр «Амурский тигр» и WWF России начали обучение сотрудников природоохранных организаций управлению беспилотными летательными аппаратами, используемыми в целях сохранения редких видов животных и их местообитаний.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получают всё большее гражданское применение, хотя в недалеком прошлом ассоциировались исключительно с военными задачами. Высокая эффективность и низкая стоимость эксплуатации БПЛА по сравнению с традиционной авиацией стали причиной растущего интереса к их использованию для природоохранных целей, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«В этом году, например, в Амурской области впервые для мониторинга популяции дальневосточного аиста был применен гексакоптер, приобретенный для экологов «АмурСОэС» WWF России при поддержке банка HSBC. С помощью этой шестивинтовой платформы с видеокамерой высокого разрешения, впервые удалось зафиксировать количество яиц в гнездах аистов, расположенных на опорах линий электропередач, недоступных для обследования с земли, а в ближайшем будущем станет известно и о количестве вылупившихся птенцов», - рассказывает заместитель директора Амурского филиала WWF России Вячеслав Одинцов, один из энтузиастов БПЛА, проводивший первые уроки для амурских природоохранников.

В Хабаровском крае при поддержке WWF России Управление лесами и группа компаний «Беспилотные системы» из Ижевска недавно успешно провели тестирование беспилотных летальных аппаратовSupercam S350 для мониторинга пожаров и лесонарушений. Лично побывавший на испытаниях губернатор Вячеслав Шпорт принял решение приобрести пару таких беспилотников для слежения за лесными пожарами в Хабаровском крае.

В Приморье БПЛА начинают активно использовать особо охраняемые природные территории. Так, сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника, в котором несколько недель назад был приобретен квадрокоптер, стал первым участником своеобразной школы операторов БПЛА. С инициативой организации обучения выступили Центр «Амурский тигр» и WWF России.

«Мы предполагаем, что использоваться квадрокоптер будет во всех сферах деятельности учреждения: охрана, наука, экологическое просвещение. Видео и фотоматериал хорошего качества поможет в обнаружении очагов возгорания и уточнении деталей его распространения, в проведении учетных работ и описании пробных площадей, а так же будет использован в печатной продукции заповедника. После интенсивного курса обучения сотрудник заповедника уже самостоятельно работает с техникой. Так что ждем полезных и красивых кадров», - говорит директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К.Г Абрамова» Дмитрий Горшков.

В России всё больше природоохранных организаций, общественных и государственных, могут позволить себе приобрести БПЛА для нужд своей повседневной работы. Тем не менее, данные аппараты сложны в управлении и требуют специальных навыков, ведь любая ошибка может привести к потере дорогостоящего оборудования.

«Несмотря на то, что характеристики гражданских аппаратов, особенно в доступном ценовом диапазоне, существенно уступают военным, их можно эффективно использовать для определённых научных и природоохранных целей. Если, конечно, грамотно ими пользоваться.Я неоднократно был свидетелем того, как беспилотник, престав слушаться хозяина, улетал, как шутят, в Китай, домой на завод, или при первом же полете падал камнем вниз с 300-метровой высоты, или вовсе лежал на складе, потому что не было специалиста, который умел бы им пользоваться. Поэтому мы вместе с партнерами и решили проводить обучение сотрудников особо охраняемых природных территорий и охотнадзора в ареале тигра на системной основе», - говорит директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Важным является и умение оператора в полной мере использовать возможности навесного оборудования БПЛА, фото-видеокамер и телевизоров различных типов. Пока еще сотрудников, обладающих такими навыками работы с беспилотниками, крайне мало. Открытие курсов поможет решить и эту задачу. Сейчас активно идет процесс приобретения необходимого оборудования для школы, уже подобраны опытные преподаватели - Вячеслав Одинцов, у которого за плечами годы авиамоделирования и управления различного рода беспилотниками, и Олег Кабалик, один из самых известных на Дальнем Востоке операторов-анималистов, успешно освоивший беспилотник.

Появившийся опыт использования БПЛА в целях охраны природы показал не только перспективы и области их применения, но и некоторые ограничения использования любительских летательных аппаратов, особенно в ареале тигра. Обширные территории для исследования, низкие температуры и сильный ветер повышают требования к надежности и всепогодности аппаратов, а также к мастерству управляющих ими специалистов.

На фото: Олег Кабалик (слева) проводит занятие по управлению БПЛА. Первым учеником стал сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника Евгений Табалыкин (справа).

Автор фото - Сергей Арамилев / Центр "Амурский тигр".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.