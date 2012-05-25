Приморский туризм: Как можно любить страну, которую не знаешь?

Мы сетуем, что к нам неохотно едут иностранные туристы со своими иенами, юанями и вонами, но редко задумываемся о том, насколько мы гостеприимные хозяева... И почему они должны отдыхать в России, если мы сами предпочитаем заграницу?

25 мая во Владивостоке открывается 16-я Тихоокеанская международная туристская выставка. Ожидаются всевозможные конкурсы, презентации, шоу, мастер-классы, тест-драйвы, дефиле, дегустации... Одним словом, программа обещает быть интересной и насыщенной, но volens nolens (волей-неволей) Приморская неделя туризма опять навевает непраздничные мысли. Судите сами: по данным на 21 мая зарегистрировано 58 российских участников выставки (52 из Приморья, 6 из других регионов РФ) и 66 - зарубежных. С одной стороны, это, конечно, повод для гордости: получается, что выставка и в самом деле международная. С другой стороны, опять всплывает вопрос о развитии внутреннего туризма. Разумеется, другие страны, народы и культуры - это всегда интересно. Но почему приморцы всё реже отдыхают в России? Ведь матушка-природа красотами нас не обделила.

Основная причина - дорого и при этом не слишком комфортно. Добавим, что недостаточно развитая инфраструктура и плохие дороги служат серьёзной преградой и для въездного туризма, это факт. Но в силу климатических особенностей туристическая инфраструктура в Приморье востребована всего несколько месяцев в году, и за этот период нужно окупить все вложенные средства. В остальное время инфраструктуру приходится охранять и поддерживать в рабочем состоянии, а доходов практически не поступает, вот почему рентабельность этого бизнеса в наших условиях не так высока, как в Таиланде, где лето - круглый год. Конечно, с климатом ничего не поделаешь, но - как гласит известная поговорка, Господи, дай нам силы изменить то, что мы можем изменить здесь и сейчас.

Если нам нужно привлечь инвесторов в туристическую отрасль региона, надо обеспечить им налоговые льготы, возможности льготного кредитования и вероятно даже субсидирования (почему нет, если для нас это важно?), сделать условия инвестирования максимально простыми. Как минимум - запустить «Программу развития внутреннего и въездного туризма Приморского края на 2011-2016 гг.», о которой так много говорили и которая до сих пор пылится в кабинетах чиновников. Под эту программу было собрано несколько десятков инвестиционных проектов, о которых «ЗР» писал ещё в августе прошлого года, но воз и ныне там.

Что ещё можно сделать? Некоторые потребители жалуются, что информации об отдыхе в Приморье и других регионах России гораздо меньше, чем об отдыхе за рубежом, её ещё надо поискать, в то время как Китай, Таиланд, Япония и Корея зазывают туристов со всех сторон. Упрёк в какой-то степени справедливый.

Ясно одно: сидеть сложа руки и ждать манны небесной сегодня уже недопустимо. Выросло целое поколение молодых людей, которые побывали в нескольких странах АТР, но не видели даже Москву и Питер, не говоря уже об остальной территории России. Поэтому отток населения продолжается, и уезжает, в первую очередь, молодёжь. Мы, конечно, можем ее за это винить, но... как можно любить страну, которую не знаешь?

Я родилась в Нижнем Новгороде, в возрасте шести лет отдыхала с родителями в Абхазии (тогда это была ещё наша страна - СССР), в школьные годы побывала на Урале, в Москве, Кировской области, Калининграде, Литве (тоже нашей, советской). В студенчестве мне посчастливилось увидеть города Золотого Кольца, Кижи, Петрозаводск, Санкт-Петербург, потом были Краснодарский край, Байкал, Саяны, наконец, Приморье. Не представляю себе жизни без леса. Русский лес – это моё всё. Мечтаю съездить на Камчатку, в Красноярский край, на Курилы, на российские Севера, да и в Приморье ещё много притягательных точек...

Жаль, что жизни не хватит, чтобы увидеть всю страну, она такая большая и разная. Почему же родные красоты для меня неисчерпаемы? Откуда взялось это чувство? Я впитала это с молоком матери или приобрела в течение жизни благодаря географии отдыха?

Знакомые говорят: ехать в Питер дорого, на Байкал - дорого, на Камчатку - дорого, даже в Приморье цены на отдых запредельные, в Таиланде за те же деньги получишь гарантированно тёплое море и несопоставимый сервис. Звучит убедительно. Только потом не удивляйтесь, если, едва встав на ноги, дети помашут вам рукой, а внуков вы будете разглядывать по "Скайпу". Хотя... знаю, что некоторые желают своим потомкам именно такой судьбы. И отдыхают исключительно за бугром.

Елена Волкова, «Золотой Рог».