Во Владивостоке пройдёт репетиция Военного парада

Во Владивостоке ограничат движение по ряду улиц в центре города 26 апреля с 20:30 до полуночи. Здесь пройдет репетиция Военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Временные ограничения будут введены на Корабельной набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1), в Светланском переулке (от пересечения с улицей Корабельной набережной до пересечения со Светланской), на улицах Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской), Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина) и Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина), сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Репетиции парада запланированы также на 29 апреля, 4, 7 и 9 мая. О времени ограничения движения будет сообщено дополнительно», - добавляют в управлении.

Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всевелода Сибирцева и Луцкого.

Владивостокцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.