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Лесные пожары в Приморье снова разгораются

25 Апреля 2019, 17:19 | Приморье

В середине апреля в Приморском крае вновь начала осложняться ситуация с пожарами. По данным ФГБУ «Авиалесоохрана», еще 14-15 апреля лесных пожаров в регионе зафиксировано не было, но к 18 апреля на землях лесного фонда горело уже 57 га.

К утру пятницы, 19 апреля, был локализован пожар в Шкотовском районе на площади 15 га. В течение суток до этого, по информации краевого департамента лесного хозяйства, было ликвидировано четыре лесных пожара на площади 96 га, наиболее крупный - в Анучинском районе. В общей сложности для тушения лесных пожаров в Приморье создана группировка в составе более 13 тысяч человек и почти 3 тысяч единиц техники. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, при котором запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву.

Как следует из сводного отчета ФБУ «Авиалесоохрана», составленного на основании данных космического мониторинга, с начала 2019 года в Приморье зафиксировано (нарастающим итогом) 1427 термических аномалий (всего по России – 11371 аномалий). По состоянию на 18 апреля, с начала года огнем пройдено 567,6 тысяч га, в том числе 229,3 тысячи га лесов.

Напомним, что наиболее сложной ситуация с лесными пожарами была в первой половине марта – в отдельные дни охваченная огнем площадь разрасталась до 1,5-2 тысяч га. По итогам нескольких совещаний глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО поручил сформировать резервные группы тушения лесных пожаров, обеспечив их снаряжением и всеми средствами пожаротушения, усилить работу с арендаторами лесных участков и пользователями охотхозяйств. Также было принято решение начать авиапатрулирование территорий, в том числе – с помощью беспилотных летательных аппаратов. По расчетам КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», озвученным при обсуждении вопроса в краевом парламенте, для обеспечения регулярного авиапатрулирования в период с апреля по декабрь 2019 года потребуется дополнительно 104 млн рублей. Кроме того, необходимо довести до норматива численность работников парашютно-десантной пожарной службы и пожарно-химических станций.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: МЧС  безопасность  пожары 



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