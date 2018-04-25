Материнский откат

В Приморье пресекли незаконное обналичивание материнского капитала

Сотрудники следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю совместно с оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 37 эпизодов противоправной деятельности участников организованной группы по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ.

О повседневной работе одного из подразделений следственного управления, направленной на борьбу с экономическими преступлениями, делах, которые уже переданы в суд и только расследуются, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и коррупции следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю Наталья ДОБРЫНИНА.

- Наталья Сергеевна, проясните, пожалуйста, какими делами в сфере экономики занимается ваше подразделение, и в чем их особенность?

- Основным направлением деятельности следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю является производство предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отличающихся особой сложностью, общественным резонансом, совершенных организованными группами (преступными сообществами), а также носящим межрегиональный характер.

Одним из структурных подразделений следственной части является отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и коррупции. Специализацией нашего отдела является расследование уголовных дел экономической и коррупционной направленности, в том числе при наличии признаков использования своего должностного или служебного положения, а также совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Так, в производстве следователей отдела находятся уголовные дела о преступлениях в кредитно-финансовой сфере, оборонно-промышленном, жилищно-коммунальном, топливно-энергетическом, агропромышленном комплексах, в сфере государственного оборонного заказа, информационных технологий, долевого строительства многоквартирных домов, повлекших причинение ущерба либо извлечение незаконного дохода в особо крупном размере. Расследование уголовных дел указанной категории требует от следователей высокого профессионализма, знаний не только уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и в других сферах межотраслевого законодательства.

Например, в 2017 году окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошеннических действиях по приобретению путем обмана прав на чужое имущество - земельные участки в Приморском крае. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2008 году житель Приморского края вовлек в противоправную деятельность 10 своих знакомых, обладающих опытом и знаниями в области постановки земельных участков на кадастровый учет и гражданско-правовых сделок с недвижимостью.

Обвиняемые наладили мошенническую схему отчуждения земельных участков с их последующей реализацией. Путем предоставления подложных документов злоумышленники, согласно заранее распределенным ролям, вводили в заблуждение должностных лиц администрации Надеждинского района Приморского края и госучреждений, занимающихся регистрацией и постановкой на кадастровый учет земельных участков, затем присваивали недвижимое имущество и впоследствии реализовывали жителям Приморья. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 50 млн руб.

Противоправную деятельность участников группы пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, в тесном взаимодействии с которыми осуществляют свою деятельность следователи отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и коррупции. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые следственные и процессуальные мероприятия: допросы, очные ставки, обыски по местам жительства членов группы и выемки документов из офисов, оценочные и почерковедческие экспертизы. Установлена причастность фигурантов уголовного дела к совершению 41 эпизода противоправной деятельности (приобретению права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В настоящее время следственные действия завершены. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Мошенники постоянно обновляют сферы своего преступного интереса, в последнее время они направили взоры в сторону материнского капитала, пользуясь, с одной стороны, незащищенностью этой категории граждан, а с другой стороны, - попытками некоторых использовать данную социальную выплату не по назначению. Насколько известно, вы завершили расследование такого дела?

- Да, окончено расследование уголовного дела в отношении жителей г. Фокино и г. Большой Камень, обвиняемых в серии мошеннических действий. Деятельность участников организованной группы была связана с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала посредством кредитного потребительского кооператива, созданного на территории Приморского края. Противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что двое обвиняемых, являясь членами правления кредитного потребительского кооператива, путем размещения рекламы о своей деятельности привлекали обладательниц сертификатов на материнский капитал, предлагая незаконно его обналичить согласно разработанной ими схеме. Злоумышленники склоняли женщин к заключению фиктивных договоров займа на выдачу ипотечного кредита на улучшение жилищных условий, оформляли договор купли-продажи недвижимости с родственниками либо знакомыми обратившихся к ним женщин, которые в действительности квартиры для себя и своих детей не приобретали. Заключительным этапом преступной схемы являлось предоставление в структурные подразделения Пенсионного фонда РФ пакета подложных документов. Обналиченные средства материнского капитала распределялись между держательницами сертификатов и участниками организованной группы. За оказание посреднических услуг злоумышленники брали от 30 до 50 процентов.

Таким образом, не только был причинен материальный ущерб Российской Федерации, но и ущемлены права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского капитала. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявлены 37 эпизодов противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. В настоящее время предварительное расследование окончено. Материалы также направлены в суд.

- А по каким делам расследование уже завершено и есть решение суда?

- Одним из приоритетных направлений деятельности отдела является расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), как правило, они связаны с хищением денежных средств при исполнении государственных контрактов. В 2017 году следователями отдела по материалам проверок о преступлениях, совершенных в сфере ОПК, в том числе поступившим в порядке ст. 37 УПК РФ из военной прокуратуры и прокуратуры Ленинского района г. Владивостока, возбуждено и принято к производству шесть уголовных дел. Окончено и направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением два уголовных дела на три эпизода преступной деятельности в отношении двух лиц. Одно уголовное дело рассмотрено по существу, фигурантам вынесен обвинительный приговор. В 2018 году возбуждено и принято к своему производству два уголовных дела.

Расследование уголовных дел данной категории связано, как правило, с проведением ряда судебных экспертиз, требующих привлечения специалистов различного профиля. Вообще, сложность расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере экономики и коррупции, заключается в необходимости правильной юридической оценки (с использованием положений межотраслевого законодательства) преступных действий обвиняемых, которые, как правило, вину в инкриминируемых им преступлениях не признают, а также оказывают противодействие органам предварительного следствия путем выдвижения различных версий.

Практически каждое уголовное дело, находящееся в производстве следователей отдела, обусловлено особой сложностью доказывания обстоятельств совершенного в сфере экономики преступления и значимостью уголовного дела, выполнением следственных и процессуальных действий в различных регионах страны и отдаленностью проживания участников процесса от местонахождения органа предварительного расследования, большим объемом следственных действий. Но в ходе своей работы наши сотрудники добиваются успеха, который заключается в передаче дела в суд с обвинительным заключением, утвержденным прокурором.

Так, по итогам работы следователей следственной части по расследованию организованной преступной деятельности за 2017 год окончено производством с направлением уголовного дела в суд для рассмотрения по существу 23 уголовных дела на 122 эпизода преступной деятельности по обвинению 67 лиц. За текущий период 2018 года окончено производством с направлением уголовного дела в суд 6 уголовных дел на 14 эпизодов преступной деятельности по обвинению 13 лиц.

ВОПРОС РЕБРОМ

- То и дело слышим информацию о мошенничестве с банковскими картами. На территории нашего края такие преступления тоже совершаются?

- К сожалению, да. В настоящее время следователем отдела расследуется уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств с банковских счетов граждан. Так, в ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы, один из которых имеет высшее образование по специальности «вычислительные комплексы и системные сети», объединились для совершения преступлений на территории Приморского края путем неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, находящейся в информационных системах различных банков России.

Это происходило посредством модификации компьютерной информации, выраженной в изменении парольно-кодовой информации доступа к компьютерным программам для «Интернет-банкинга» и первоначального счета клиентов банка. Они совершали хищения чужого имущества с банковских счетов клиентов различных банков России путем ввода, модификации компьютерной информации и вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации.

В отношении двух участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, в ходе следствия установлено, что один из них на похищенные денежные средства приобрел автомобиль стоимостью более 3 млн рублей, на него в настоящее время наложен арест.

На фото: Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и коррупции следственной части СУУМВД России по Приморскому краю Наталья Добрынина: «Практически каждое уголовное дело, находящееся в производстве следователей отдела, обусловлено особой сложностью доказывания обстоятельств совершенного в сфере экономики преступления».