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Сиротам в Приморье дадут от трех до пяти
В одном из недавних номеров Деловой газеты «Золотой Рог» рассказывалось о законодательной инициативе прокуратуры Приморского края: выпускникам детских домов, которым к 23 годам не предоставлена положенная по закону квартира, предполагается выплачивать компенсацию из краевого бюджета за аренду жилья. На днях документ был рассмотрен комитетом по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморья, который рекомендовал уточнить ряд его положений. 25 апреля законопроект предполагается окончательное утвердить на очередном заседании ЗС ПК.
По сравнению с первоначальной версией несколько смягчились требования к получателям компенсаций. Главным условием по-прежнему остается внесение в реестр тех, кто подлежит обеспечению жильем, и наличие соответствующего решения суда. При этом исключен пункт о том, что компенсацию можно получить только в том муниципалитете, где сирота был внесен в сводный список нуждающихся в жилье. Однако при этом сироты, зарегистрированные в качестве подлежащих обеспечению жильем в других муниципалитетах Приморья, но живущие во Владивостоке, получат 3, а не 5 тысяч рублей, как коренные владивостокцы. Кроме того, в новой редакции закон распространит свое действие на правоотношения, возникшие после 1 января 2018 года, а не с момента его официальной публикации.
Согласно сведениям, представленным в ЗС ПК департаментом образования и науки Приморского края, в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением, включены 6552 человека, в том числе 5125 достигших совершеннолетия и подлежащих обеспечению жильем немедленно. На исполнении в департаменте образования и науки Приморского края остаются 3712 судебных решений по обеспечению жильем детей-сирот. В краевом бюджете на 2018 год на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями предусмотрено 968,32 млн рублей. В том числе департаменту образования и науки Приморского края на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и лицам из их числа выделяется 631,57 млн рублей. В марте 2018 года департаментом опубликованы извещения на проведение электронных аукционов по приобретению 45 квартир, расположенных в Находке, Уссурийске и Артеме на сумму 70,4 млн рублей. До конца апреля планируется объявить аукционы на приобретение еще 56 квартир в разных муниципалитетах на общую сумму в 83 млн рублей.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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