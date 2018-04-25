Будем резать!

Замены глав в ключевых муниципалитетах Приморья - скорее точечное хирургическое вмешательство, чем тенденция

Глав меняют там, где конфликт местных элит выходит из-под контроля и начинает негативно влиять на жизнь муниципалитета. Таким образом снимается очаг напряженности. По сути, во всех случаях вмешательство руководства региона было вынужденным, поскольку игроки на местном уровне не могли договориться друг с другом. Поэтому пока речь идет скорее о «точечных» хирургических вмешательствах. О смене руководства муниципалитетов как о тенденции можно будет говорить уже после выборов губернатора, - считает эксперт

Промежуточным решением по урегулированию политического кризиса в Находке стала одновременная замена руководителей горадминистрации и гордумы – Андрея ГОРЕЛОВА и Евгения ВОРОНИНА. 17 апреля местные депутаты выбрали себе нового председателя, а 19 апреля началось формирование комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы. Эксперты обращают внимание, что замены непопулярных муниципальных глав в Приморье происходят после вмешательства руководства региона, которое выступает арбитром в конфликте местных элит.

Напомним, что после некоторых колебаний на внеочередном заседании думы мэр Находки Андрей Горелов проинформировал депутатов о своей добровольной отставке с 17 апреля. До окончания конкурса на пост главы города и вступления в должность нового градоначальника обязанности главы будет временно исполнять его первый заместитель Борис ГЛАДКИХ. Ранее в его ведении находились управления финансов, экономики, муниципального заказа, потребительского рынка и предпринимательства, а также отдел бухгалтерского учета и отчетности. В ходе первого аппаратного совещания новый руководитель пообещал не устраивать кадровых перестановок.

- Мы с вами знакомы не один год. Считаю, что в администрации города сформирован профессиональный коллектив, поэтому не вижу причин для кадровых изменений, - цитирует Бориса Гладких пресс-служба администрации НГО.

В свою очередь, 19 апреля городская дума Находки объявила о начале формирования комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы муниципалитета. К началу мая местным депутатам и врио губернатора Приморья предстоит назначить по четыре члена комиссии, после чего предполагается объявить конкурс на пост мэра. Отметим, что подобная процедура пройдет в городе уже во второй раз за последние 2,5 года – предыдущий конкурс, напомним, закончился тем, что возглавлявший Находку с 2004 года Олег КОЛЯДИН при голосовании в Думе НГО сенсационно уступил Андрею Горелову.

По условиям достигнутого при посредничестве врио губернатора приморья Андрея ТАРАСЕНКО компромисса замена произошла и на должности спикера Думы Находки. В отсутствие собственной длинной «скамейки запасных» глава региона предпочел продвинуть на руководящий пост своего бывшего подчиненного – экс-главу Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александра КИСЕЛЕВА. 17 апреля его кандидатуру на пост председателя Думы поддержали 23 из 25 присутствующих депутатов.

Досье "Золотого Рога": 73-летний Александр Киселев считается одним из наиболее опытных депутатов представительного органа Находки. В прошлом созыве он являлся первым заместителем председателя Думы НГО, а до этого возглавлял комиссию по бюджету, налогам и финансам. На последних выборах в 2017 году баллотировался в порядке самовыдвижения, победил в одномандатном округе №2.

Добавим, что Андрей Горелов – уже не первый глава муниципалитета, покинувший пост после назначения Андрея Тарасенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Уже в первые недели новому главе региона удалось договориться о спокойном транзите власти во Владивостоке, следствием чего стала добровольная отставка мэра Игоря ПУШКАРЕВА. Кроме того, в отставку по рекомендации «сверху» ушли глава Хасанского района Сергей ОВЧИННИКОВ и глава Большого Камня Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ. Главе Кавалеровского района Сергею ГАВРИКОВУ врио губернатора недавно дал два месяца на «восстановление управляемости» территории… В то же время, говорить о массовой ротации на муниципальном уровне власти пока нельзя, уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

- Глав меняют там, где конфликт местных элит выходит из-под контроля и начинает негативно влиять на жизнь муниципалитета. Таким образом снимается очаг напряженности. По сути, во всех случаях вмешательство руководства региона было вынужденным, поскольку игроки на местном уровне не могли договориться друг с другом. Поэтому пока речь идет скорее о точечных хирургических вмешательствах. О смене руководства муниципалитетов как о тенденции можно будет говорить уже после выборов губернатора, - считает эксперт.