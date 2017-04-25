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Во Владивостоке стартовал дрифт-сезон
Автомобильный спорт в Приморье приобретает все большую популярность, в том числе и у туристов, которые все чаще включают соревнования в список обязательных для посещения мероприятий.
Приморский край в 2017 году вновь станет средоточием эффектных соревнований по дрифту. На днях во Владивостоке состоялось открытие официальных состязаний Russian Drift Series зоны «Восток». Любители управляемого заноса смогли два дня наслаждаться зрелищными гонками, наполненными дымом и положительными эмоциями болельщиков.
Первый этап гонки «РДС-Восток» - одно из самых ожидаемых и ярких событий в автомобильной жизни Дальнего Востока. Благодаря активной пиар-работе в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, автомотоспорт становится яркой событийной фишкой туристической сферы Приморья, которая приманивает любителей острых ощущений как в качестве участников соревнований, так и в качестве болельщиков. Эксперты уверены, что подобные мероприятия интересны не только ценителям спортивной борьбы, но и рядовым туристам, которые хотят понять, чем живет регион.
Победителем первого из пяти этапов соревнований серии «Восток» стал житель Благовещенска Макар ЧЕРНЫШ, второе место завоевал Максим СЕДЫХ, а третье досталось девушке-дрифтеру Екатерине СЕДЫХ. Следующие этапы соревнований попеременно пройдут во Владивостоке и Хабаровске. Второй и четвертый этапы 20-21 мая и 15-16 июля примет Хабаровский край, а третий (17-18 июня) и заключительный (2-3 сентября) этапы соревнований будут снова проходить во Владивостоке.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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