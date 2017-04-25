Нотариат на пути перемен

Законодатель расширяет компетенции нотариата, направленные на повышение безопасности гражданского оборота

Указом Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА от 26 апреля 2016 года №195 установлен профессиональный праздник - День нотариата, который отмечается 26 апреля.

О современной специфике работы нотариусов, развитии законодательства в сфере нотариата и расширении его компетенций деловой газете «Золотой Рог» рассказал президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», советник юстиции I класса, заслуженный юрист Российской Федерации Виктор ПРИЩЕПА.

- Виктор Павлович, деловая газета «Золотой Рог» не раз писала о деятельности нотариального сообщества края, и все-таки будет не лишним напомнить, какие функции выполняет Приморская краевая нотариальная палата?

- Нотариальная палата - это некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное объединение нотариусов Приморского края, занимающихся частной практикой, созданная в 1993 году в связи с принятием Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Каждый нотариус, осуществляющий свою деятельность на территории региона, в силу закона должен быть членом нашей палаты, и сегодня мы объединяем 110 нотариусов.

Основная функция палаты - организация публично-правовой деятельности нотариусов по обеспечению и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, представление и защита интересов нотариусов, оказание им помощи и содействие в нотариальной деятельности, а также осуществление контроля за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей.

Экзамен на нотариуса

- Какие требования предъявляются к претенденту на должность нотариуса?

- Нотариат призван защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц путем совершения предусмотренных законодательными актами нотариальных действий, тем самым обеспечивая стабильность гражданского оборота в целом. При этом нотариус выступает от имени государства, действует в интересах сторон, не проявляя какой-либо заинтересованности, руководствуясь только законом.

В связи с этим к нотариусам предъявляются достаточно серьезные требования, которые в последние годы повысились. Так, на должность нотариуса на конкурсной основе назначается гражданин Российской Федерации, получивший высшее юридическое образование, имеющий стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет, прошедший стажировку у нотариуса не менее одного года и сдавший квалификационный экзамен.

При этом имеется и ряд ограничений. Так, нотариусом не может быть лицо младше двадцати пяти и старше семидесяти пяти лет, имеющее гражданство иностранного государства, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанности нотариуса, а также ранее лишенное права нотариальной деятельности.

Необходимо отметить, что с нынешнего года предусмотрен радикально новый порядок прохождения квалификационного экзамена: теперь он сдается на специализированном интернет-ресурсе путем тестирования и решения практических задач с использованием информационной системы, обеспечивающей автоматизированную анонимную проверку результатов сдачи квалификационного экзамена. Это достаточно строгая процедура, которая от начала до конца протоколируется посредством видео- и аудиозаписи и проходит под контролем членов квалификационной комиссии, исключая возможность использования экзаменуемыми любых информационных ресурсов.

Так что нотариус сегодня - это высококвалифицированный юрист, который обязан не только обладать определенным образовательным уровнем, но и регулярно его повышать.

Новеллы в действии

- Законодательство в сфере нотариата постоянно изменяется, какие из недавних новелл стали наиболее значимыми для общества?

- Работа парламентариев по совершенствованию законодательства о нотариате призвана укрепить стабильность и законность гражданского оборота в целом. Одним из основных шагов стало повышение привлекательности нотариальной формы сделок, необходимой для обеспечения защиты прав участвующих в них лиц, а также достоверности государственных реестров. Нотариус стал осуществлять свою работу в режиме «одного окна» для граждан при сделках с недвижимостью.

В прошлом году мы говорили о том, что законодательством в отдельных случаях было предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Данное требование установлено для проблемных сделок, где риски собственников стать жертвами мошеннических действий высоки. Для решения проблем оборота долевой собственности на недвижимое имущество была введена обязательная нотариальная форма для всех видов отчуждения долей в праве общей собственности, в том числе купли-продажи, мены, дарения и других.

Более серьезно теперь защищены интересы несовершеннолетних граждан и лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными. В настоящее время любая форма отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего указанным лицам, подпадает под обязательную нотариальную форму.

И должен заметить, что количество обращений граждан к нотариусам по сделкам с недвижимостью возросло. За прошлый год нотариусами Приморского края удостоверено 8689 сделок с недвижимым имуществом, рост по сравнению с 2015 годом составил 450%. При этом граждане стали активнее пользоваться возможностью подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде через нотариуса. В 2016 году таким образом подано 1412 заявлений граждан о государственной регистрации прав, то есть практически каждая шестая сделка оформляется в ускоренном режиме.

Согласно данным Федеральной нотариальной палаты, Приморский край занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе по этим показателям. Активная работа наших нотариусов в сфере оборота недвижимого имущества была отмечена и президентом Федеральной нотариальной палаты Константином КОРСИКОМ в ходе состоявшегося во Владивостоке в прошлом году Координационно-методического совета нотариальных палат ДФО.

Минимум рисков

- В чем, на ваш взгляд, главные преимущества нотариального удостоверения сделок?

- Оно позволяет свести к минимуму риски участников сделки, обезопасить граждан от возможной потери имущества в результате действий недобросовестных лиц. Нотариус при удостоверении сделки проводит значительную работу, в том числе проверяет законность сделки, разъясняет ее последствия, выясняет волю сторон и проверяет соответствие содержания сделки волеизъявлению граждан, обращает внимание сторон на условия, которые могут нарушить их права или ухудшить положение. Обычно недопониманием гражданами реальных последствий сделки, заключаемой в простой письменной форме, и пользуются мошенники, действующие на рынке недвижимости.

При продаже доли в недвижимом имуществе нотариус проверяет соблюдение преимущественного права покупки остальных сособственников недвижимости. По просьбе продавца через нотариуса можно осуществить передачу уведомлений о продаже доли сособственникам. Если речь идет о дарении, нотариус удостоверится в том, что сделка не является притворной и не скрывает под собой продажу доли. Проверяются и другие аспекты сделки, чтобы исключить сомнения в ее законности.

При этом невозможно заключить сделку у нотариуса без личного присутствия собственника, находящегося в здравом уме и полностью отдающего отчет своим действиям, поскольку нотариус проверяет дееспособность лиц как по сведениям, содержащимся в Единой информационной системе нотариата, так и непосредственно в процессе общения. По списку недействительных российских паспортов нотариус проверяет сведения о действительности паспортов участников сделки. При участии в сделке представителя по доверенности нотариус проверяет факт выдачи доверенности и ее действительность.

Доступные базы

Также при обращении к нотариусу упрощается сам процесс оформления недвижимости как в случае заключения сделки, так и при наследовании, поскольку нотариус сегодня имеет доступ к необходимым государственным базам данных и самостоятельно запрашивает необходимую информацию из реестра прав на недвижимое имущество и кадастра недвижимости.

Теперь участникам сделки не требуется самостоятельно собирать справки и документы. Благодаря созданию и развитию Единой информационной системы нотариата, нотариус сам получит необходимые документы, а после удостоверения сделки по просьбе сторон может направить документы на регистрацию перехода права в Росреестр. Причем при нотариальном удостоверении сделки сроки государственной регистрации значительно сокращаются. Так, если нотариус подает документы в Росреестр в электронном виде, процедура займет всего один рабочий день. При подаче документов на бумажном носителе, регистрация произойдет за три дня.

С 2015 года законом предусматривается возможность рассчитаться по сделке через депозит нотариуса - это безопасный и удобный способ и для продавца, и для покупателя. В нашем регионе данный вид расчета между гражданами становится все более популярным.

Следует отметить и другую важную новеллу. Законодательно отменено ограничение на удостоверение нотариусом договора купли-продажи недвижимости, которое ранее требовало совершения такого удостоверения нотариусом по месту нахождения недвижимости. Теперь можно обратиться к любому нотариусу региона, в котором она находится. Таким образом, если, например, дом или квартира расположены в удаленном от вашего места проживания районе края, стало не обязательным обращаться за оформлением сделки именно туда, ее можно осуществить и в последующем зарегистрировать переход права у любого нотариуса Приморского края.

Еще одним гарантом защиты прав становится предоставление нотариусу права вести видеофиксацию нотариальных действий, которая в случае необходимости может стать дополнительным доказательством. Данная возможность постепенно внедряется у нас в крае, нотариусы осознают необходимость обеспечения нотариальных контор системами видеонаблюдения. Буквально пару месяцев назад к нам в палату поступила жалоба гражданина, в ходе рассмотрения которой нотариусом были представлены видеоматериалы, полностью опровергающие клеветнические обвинения в его адрес.

Страховка на уровне

- Нотариус несет имущественную ответственность за качество своей работы, в чем она состоит?

- Ответственность нотариуса подкреплена многоуровневой системой страхования его профессиональной деятельности, которая позволяет возместить лицам, понесшим финансовые потери по возможной вине нотариуса, любой ущерб. Ведь ошибку может допустить каждый, и человеческий фактор может внести свои корректировки, однако, если причиненный ущерб будет возмещен в полном объеме, будет обеспечена и стабильность гражданско-правовых отношений.

Сегодня профессиональная деятельность каждого нотариуса Приморского края застрахована им самим минимум на 5 млн рублей. Если вдруг этих средств не хватит, недостающие средства будут выплачены из коллективной страховки нотариальной палаты. Далее ущерб возмещается из личного имущества нотариуса. В крайнем случае в ход вступает Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, который должен покрыть гипотетический ущерб любого размера.

- Как всегда, актуальнен вопрос стоимости нотариальных действий.

- Вопрос оплаты нотариальных действий также подвергся упорядочению на законодательном уровне. Но для понимания необходимо разъяснить, как она формируется.

В отличие от государственных, нотариусы, занимающиеся частной практикой, не состоят в трудовых отношениях с органами власти и осуществляют свою деятельность на принципе самофинансирования. Таким образом, нотариус, занимающийся частной практикой, самостоятельно обеспечивает себя помещением для размещения в нем нотариальной конторы, несет расходы по его содержанию, приобретает оборудование, технику, программное обеспечение и другие средства, необходимые для осуществления возложенных на него обязанностей, обеспечивает хранение документов, составляющих архив нотариуса, ежегодно страхует профессиональную ответственность, содержит штат сотрудников, производит уплату налогов и других обязательных платежей, несет иные материальные затраты за свой счет.

Кроме того, за счет членских взносов нотариусов осуществляется развитие самого правового института нотариата и реализуются проекты социальной направленности. В частности, внебюджетным нотариатом самостоятельно создана весьма дорогостоящая Единая информационная система нотариата, функционал которой постоянно расширяется, в частности сегодня для граждан работает реестр уведомлений о залоге движимого имущества, сервис проверки доверенностей, розыск наследников. За счет средств нотариусов формируется Компенсационный фонд, о котором говорилось выше. С этого года в стране действует программа поддержки нотариальной деятельности в удаленных и малонаселенных местностях, где невозможно содержать нотариальную контору на небюджетной основе.

Все это предусматривает особый порядок финансового обеспечения деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой, предусматривающий оплату законодательно фиксированного тарифа и услуг правового и технического характера, размер которых определяется нотариальной палатой в каждом регионе страны.

Обоснованный тариф

Важным новшеством стало то, что с 2017 года законодательно реализован порядок определения стоимости правовой и технической работы. Теперь Федеральная нотариальная палата утверждает порядок определения обязательного для применения нотариусами и экономически обоснованного предельного размера платы за оказание услуг правового и технического характера, а также ежегодно устанавливает предельные размеры платы за оказание нотариусами этих услуг для каждого субъекта РФ. В свою очередь, общее собрание членов нашей палаты ежегодно устанавливает обязательные для применения нотариусами на территории края размеры платы за оказание услуг, не превышающие установленных для нас предельных размеров. С установленной на текущий год тарификацией нотариальных действий можно ознакомиться на сайтах нашей нотариальной палаты www.prim-knp.ru и Федеральной нотариальной палаты www.notariat.ru.

Стоит отметить, что Федеральная нотариальная палата совместно с ведущими экономическими институтами страны, среди которых и Институт проблем рынка Российской академии наук, провела масштабные исследования и выработала экономически обоснованный и прозрачный принцип исчисления стоимости правовой и технической работы. Он основан на таких показателях, как величина прожиточного минимума в регионе, трудозатраты на совершение нотариального действия, среднее количество совершаемых в регионе нотариальных действий.

Как отметил Константин Корсик, «единая система тарификации услуг правового и технического характера не только сделает нотариальные тарифы во всех регионах экономически обоснованными и понятными для всех граждан, но и подчеркнет ответственную позицию нотариата, который стремится предоставить доступное высококвалифицированное юридическое обслуживание в любом регионе, независимо от конкретных аспектов социально-экономического положения в нем».

В целом же, если взять стоимость нотариального оформления сделки с недвижимым имуществом, то затраты оказываются ниже стоимости услуг рыночных посредников, которые не обеспечивают юридических и имущественных гарантий.

Доверенность в Сети

- Вы упомянули о развитии новых электронных сервисов, расскажите о них подробнее.

- В целях борьбы с мошенническими действиями в этом году Федеральной нотариальной палатой запущен новый бесплатно предоставляемый публичный сервис - проверка доверенностей. Такая возможность подтверждает то, что информационные технологии помогают повысить безопасность гражданского оборота.

Сервис позволяет проверить подлинность доверенности на сайте www.reestr-dover.ru, указав ее реквизиты, после чего система покажет, удостоверялась ли доверенность с таким реестровым номером такого-то числа таким-то нотариусом. Государственным и муниципальным органам в рамках оказания ими государственных и муниципальных услуг предоставлена возможность проверить соответствие содержания предъявленной доверенности подлиннику через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Благодаря Единой информационной системе нотариата стало возможным законодательно упростить еще одну важную процедуру - отмену доверенности. Если раньше требовалось лично оповещать всех заинтересованных лиц либо осуществлять публикацию в официальном издании, то теперь возможно обратиться к нотариусу, и со следующего дня доверенность будет считаться отмененной. При проверке документа сервис выдаст информацию о том, что она уже недействительна, и в этом случае закон предусматривает, что все заинтересованные лица считаются оповещенными. Новый порядок отмены действует и для доверенностей, ранее выданных в простой письменной форме. Еще раз хочу обратить внимание, что онлайн-сервис нотариата доступен постоянно для неограниченного круга лиц совершенно бесплатно.

А с 2018 года мы закончим переход к регистрации всех нотариальных действий в электронном виде, что повысит оперативность действий и защищенность данных. Все это сводит к нулю возможность мошенничества с нотариальными документами. Это подтверждается тем, что по договоренности Федеральной нотариальной палаты с Федеральной налоговой службой с текущего месяца отменена необходимость использования специального защищенного нотариального бланка при удостоверении подлинности подписи заявителя на документах, представляемых в налоговые органы. Регистрирующий орган теперь самостоятельно проверяет всю необходимую информацию.

Заложенный транспорт не скрыть

Также благодаря ранее внедренному Федеральной нотариальной палатой сервису регистрации уведомлений о залоге движимого имущества удалось разрешить проблему приобретения имущества с долгами, изначально актуальную в первую очередь для заложенных транспортных средств. С нынешнего года упростилась и процедура регистрации соответствующих уведомлений, которые можно подавать в электронном виде прямо на сайте реестра www.reestr-zalogov.ru без личного посещения нотариуса. Главным условием направления уведомления в данном случае является его подписание личной электронной подписью.

В случае возникновения каких-либо проблем человек, получивший официальную выписку из такого реестра, будет считаться добросовестным приобретателем автомобиля. Отвечать за долги прежнего владельца новому хозяину не придется. По данному вопросу уже наработана значительная судебная практика.

Неуклонно растет и количество лиц, пользующихся новой возможностью нотариального перевода документов в электронный вид. В 2016 году нотариусами Приморья совершено более двух тысяч таких нотариальных действий. Новшество дает возможность оперативно передать документ в другой город так, чтобы там он обладал юридической силой. В случае необходимости уже на месте получения другой нотариус проверит документ, переведет его в бумажный вид и удостоверит равнозначность.

Но при этом необходимо учитывать, что закон не допускает удостоверение равнозначности электронному документу сделок, заключенных в простой письменной форме, и документов, удостоверяющих личность.

- Есть ли нововведения в корпоративной сфере?

- К июлю текущего года для предпринимателей заработает новый нотариальный сервис. В рамках Единой информационной системы нотариата станет возможным ведение списка участников ООО. По их желанию через нотариуса в соответствующий реестр будут вноситься данные о принадлежности долей, сведения об их оплате и иные данные, что также призвано обеспечить дополнительную защиту бизнеса от возможных махинаций.

С ПРАЗДНИКОМ!

- Виктор Павлович, что бы Вы пожелали своим коллегам накануне Дня нотариата?

- Изменения в законодательстве показывают реальное значение нашей деятельности в социальной и экономической жизни страны. Работа нотариуса в режиме «одного окна», усовершенствованная система тарификации, возможность нотариального удостоверения и пересылки электронных документов упрощают решение многих задач как для граждан, так и для предпринимателей. Поэтому в связи с предстоящим профессиональным праздником хочу пожелать представителям нотариального сообщества оптимистичного взгляда в будущее, новых интересных нотариальных действий, удовлетворения от работы и искренних слов благодарности посетителей нотариальных контор.

Долг можно взыскать с помощью нотариуса

Теперь через нотариуса можно взыскать долги. Это стало реальностью с помощью исполнительной надписи нотариуса.

С лета прошлого года расширен перечень ее применения, что призвано разгрузить судебные органы и вернуть ситуацию с урегулированием долговых отношений в правовое русло, минимизировав незаконное выбивание долгов, отметил Виктор ПРИЩЕПА.

Закон разрешает использование исполнительной надписи только по бесспорным поводам в случае нотариального удостоверения сделки, устанавливающей денежные или имущественные обязательства, и по кредитным договорам, если в них предусмотрена такая возможность. Причем во втором случае кредитором не может выступать микрофинансовая организация.

В случае неисполнения должником своих обязательств, кредитор может без продолжительной судебной процедуры получить у нотариуса исполнительную надпись и обратиться к судебным приставам для решения вопроса исполнения обязательств согласно законно установленной процедуре. При этом кредитор заранее должен будет предупредить должника о своем намерении обратиться к нотариальному способу взыскания долга. Одновременно с совершением исполнительной надписи нотариус обязан уведомить должника об этом факте, указав размер предъявляемой к взысканию суммы. Если должник не согласен, он может обжаловать эти действия в судебном порядке, однако в случае принятия решения не в его пользу он обязан будет возместить судебные расходы и оплатить все причитающиеся по долгу штрафы и пени, от которых мог бы избавиться при внесудебном решении вопроса.

На фото: Президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», советник юстиции I класса, заслуженный юрист Российской Федерации Виктор Прищепа: «Нотариус сегодня - это высококвалифицированный юрист, который обязан не только обладать определенным образовательным уровнем, но и регулярно его повышать. Нотариус выступает от имени государства, действует в интересах сторон, не проявляя какой-либо заинтересованности, руководствуясь только законом».

Ирина СЕРГЕЕВА.