Азиатская любовь к русскому балету

Столица Приморья все больше притягивает ценителей высокого искусства из АТР

В 2016 году, когда Владивосток стал местом проведения первого международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», приморская столица притянула поклонников русского балета со всего мира. Особенно преданными обожателями были японцы – одни из самых активных иностранных туристов, посетивших концерты, входящие в программу фестиваля. Многие из них приезжали во Владивосток на пару дней ради одного-двух спектаклей. В этом году эксперты прогнозируют увеличение количества иностранных туристов, соблазнившихся русской культурой.

По данным туристско-информационного центра Приморского края, в 2016 году с деловыми целями в регион приехало примерно 2500 японцев, с туристическими – около 5000. «Поток пока растет медленно, но мы ожидаем значительного повышения интереса к Дальнему Востоку и Приморскому краю, после того, как главы наших государств акцентировали внимание на развитии туристических связей в рамках двустороннего сотрудничества», – отметила Дарья ГУСЕВА, директор туристско-информационного центра Приморского края.

Как сообщила Дарья Гусева, японцы - одни из тех туристов, которым Владивосток интересен именно как европейский город в Азии. Столица Приморья – ближайший город, который может открыть перед иностранцами русскую культуру, которая всегда оставалась чем-то загадочным и глубоким для иностранцев, особенно для азиатов, картина мира которых устроена совершенно иначе.

Впрочем, другие азиатские соседи Приморского края также проявляют немалый интерес к русской культуре. Например, Дальневосточный фестиваль «Мариинский» привлекает жителей КНР, среди которых десятки тысяч профессиональных пианистов, не говоря уже о ценителях классической музыки и балета, которые тоже могут стать потенциальными слушателями и зрителями этого мероприятия. По словам Константина ШЕСТАКОВА, директора департамента туризма Приморского края, чем сильнее присутствие российской культуры во Владивостоке, тем больше возможностей получает туристическая сфера. Приморская сцена Мариинского театра, филиал Эрмитажа становятся очень важными точками роста.

Добавят свои значимые штрихи к образу культурной столицы Третьяковская галерея и Русский музей, открытие представительств которых планируется во Владивостоке в ближайшее время. По мнению Дарьи Гусевой, большую роль в формировании имиджа культурной столицы играют не только учреждения с мировым именем, но также и городская архитектура, музеи, православные храмы, аутентичные постройки в глубинке.

«Учитывая эти возможности, уже был создан арт-тур по столице Приморья, который включил в себя эти объекты и рассказ о культуре и истории региона. Также во время заходов круизных лайнеров туристов встречает велком-группа, которая приветствует гостей русскими народными танцами в традиционных костюмах. Туристы сразу расплываются в довольной улыбке – значит, это то, чего они ждали и чему рады!» – поделилась директор Туристско-информационного центра Приморского края.

Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» в экскурсионную программу для иностранных гостей войдут также картинная галерея, краевая филармония, театры Владивостока. Кроме того разнообразить пребывание туристов в Приморье могут масштабные культурные мероприятия, среди которых международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», неделя моды Pacific Style Week, международный фестиваль телевизионных фильмов и программ «Человек и море», а также музыкальный фестиваль V-Rox и другие события.

Но мировая практика туристической сферы свидетельствует об успехе не только турпродуктов, основанных на использовании культуры конкретной страны, но и о большом туристическом потенциале культуры отдельных народов. Именно поэтому в России появляются тенденции к возрождению самобытного уклада жизни малых народов, и Приморский край имеет все шансы положить в основу новых туристических предложений этот этнографический аспект, тем самым создав туристический магнит не менее привлекательный, чем русская культура. «Нужно отметить, что наш край – это не только русская культура, это еще культура малых народностей края. Культурное наследие, исконные традиции, подлинный дух этнокультуры всегда привлекали туристов, но в нашем регионе такой тур может помочь иностранным и российским гостям окунуться в историю своих предков, о которой расскажут на месте древних городищ или военных объектов. На территории Приморского края можно найти «следы» казаков, китайцев, евреев, корейцев, поляков, удэгейцев, украинцев и японцев», – отмечает Дарья Гусева.

На фото: Театр оперы и балета сразу же стал местом паломничества ценителей прекрасного.

Наталья КОМИССАРОВА.