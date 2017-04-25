Природа и мы на весах баланса интересов

Приморские предприятия вкладывают в улучшение экологии 1,3 миллиарда рублей

Год экологии привносит в реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы особую актуальность и насыщенность делами. И это стало предметом интервью Деловой газеты «Золотой Рог», на вопросы которой ответил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр КОРШЕНКО.

- Александр Игоревич, можно ли оценить, какой у нас экология была в прошлом, какой стала и к чему мы должны стремиться?

- Ежегодно нами и нашими коллегами, включая специалистов Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Тихоокеанского морского управления, Примкрайстата, институтов ДВО РАН, представителей общественных организаций, готовится госдоклад, в котором все работающие в этом направлении дают свой мониторинг.

И ситуация на сегодняшний день, в соответствии с этим госдокладом, стабильна. Есть вопросы по увеличению антропогенной нагрузки на водные объекты, но на этом, собственно, все!

Конечно, кроме этого у нас есть определенные очаги, которых мы все знаем и говорим. Это негативное воздействие на озеро Ханка, состояние бухты Золотой Рог, угольная пыль в Находке. Это и работа, связанная с обращением отходов всех классов опасности, которая, как и в целом по России, ведется у нас постоянно.

Безусловно, основное воздействие на природную среду в крае оказывают крупные предприятия. Но многие из них сегодня работают вполсилы. С точки зрения экологии нагрузка на экологию, связанная с их деятельностью, начиная с 2014 года даже несколько уменьшилась.

Этот госдоклад находится в свободном доступе. Он не секретный. Даны достаточно квалифицированные комментарии и материалы, которые легли в его основу. В том числе по радиации. Не думаю, что кто-либо что-то скрывает. Обстановка стабильна.

- Тем не менее к предприятиям особое внимание?

- Любое из них в той или иной степени воздействует на природу негативно. Негативны сама деятельность человека, наше проживание. На всех крупных предприятиях, на предприятиях малого и среднего бизнеса, в зависимости от их уровня, класса, обязательно должны следовать природоохранному законодательству как минимум в части соответствия. То есть, если автомойка должна осуществлять сброс стоков через очистные сооружения, то должна этому соответствовать.

Что касается крупных предприятий, то у всех них разработаны лимиты образования отходов, проекты сбросов, выбросов и так далее, которые в зависимости от уровня надзора утверждаются государственными органами – Росприроднадзором, Роспотребнадзором, департаментом природных ресурсов. Порядка 800-900 крупных предприятий на территории Приморского края – это объекты федерального контроля и надзора, а все остальные попадают под региональный надзор, который осуществляет наш департамент.

Конечно, есть малый бизнес, который сегодня освобожден от проверок. Но имеется и широкий круг предприятий, в рамках которого мы осуществляем плановые и внеплановые проверки, рейдовые мероприятия, с которыми мы работаем с точки зрения приведения их в соответствие.

- Многие опасаются, что в Приморье должны войти большие проекты, которые могут оказать сильное негативное воздействие на природу.

- Цель у нас, прежде всего, повышение экологического рейтинга региона, создание благоприятной среды обитания, улучшение условий проживания, что связано со здоровьем и жизнью человека. Безусловно, мы стремимся к идеалу – чтобы исключить любое воздействие предприятий на окружающую среду. Но они все равно как-то будут воздействовать.

С другой стороны, у нас есть понимание того, что без развития предприятий территория тоже не будет развиваться. Следовательно, должен быть какой-то баланс интересов, который позволял бы комфортно сосуществовать и нам, и предприятиям при развитии экономических потребностей региона, развивая недропользование, создавая новые мощности, связанные с портовой деятельностью, с переработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов и многие другие. Мы считаем, что у нас есть еще много направлений, которые недостаточно развиты.

Так, два года назад были внесены соответствующие изменения в федеральный закон, который кардинальным образом меняет представления об обращении отходов на территории РФ. Контроль, надзор, как и сама организация обращения с отходами, перешли от органов местного самоуправления на уровень субъекта РФ. И это значительно расширило наши возможности.

Органы местного самоуправления более 13 лет имели соответствующие полномочия, но в силу разных причин – отсутствие финансирования, дефицит бюджета – не смогли создать дорогостоящую систему полигонов ТБО, которую к тому же еще и надо содержать в приличном состоянии.

Органы местного самоуправления пытались в каждом селе или поселке создавать свалку, полигон или еще что-то. Мы считаем, что это излишне.

Во-первых, это большое изъятие из оборота земельных участков. Надо понимать, что такие объекты не могут находиться в границах населенного пункта. С учетом серьезных ограничений, у нас не так и много земли, которая для них подходит. А помимо земли под сам объект необходима защитная зона – тысяча метров. Это достаточно серьезная зона отчуждения, в которой не могут находиться жилье, дачи, пищевые производства, склады и так далее.

С возникновением новых технологий зону отчуждения можно будет уменьшить при подтверждении соответствующих анализов, мониторинга. Но это трудоемкий серьезный процесс.

Во-вторых, каждый отдельный такой объект не может быть оборудован в соответствии с природоохранным законодательством.

Стоимость комплекса для полигона ТБО сегодня – от 100 млн рублей. Он обязательно должен быть с экраном, требуются водоотведение, очистные сооружения, весы, забор. Должен быть хотя бы маленький пункт по первичной сортировке отходов. И ничто из этого набора исключить из общей стоимости нельзя.

Помимо земельного участка, земляных работ и строительства все это затем надо будет содержать. А это – налог на имущество, люди, которые там будут работать. Если у каждого села делать такой комплекс, то в ином нет столько людей, сколько должно на нем работать.

В-третьих, в селах с населением от ста до тысячи человек сегодня нет большого количества отходов. Поэтому те потоки, которые образуются, нам надо концентрировать на межмуниципальных комплексах, тем самым увеличивая их экономическую привлекательность. В таком случае отходы рассматриваются уже как сырье. Естественно, оплата, концентрация средств и так далее.

- Вероятно, сбор отходов и переработка должны стать для бизнеса интереснее.

- Например, у нас есть предприятия, которые работают с пластиком. Их не так много, и по большому счету этот сбор – большая проблема. Грузовик пластика – это всего 150-200 килограммов. Да, есть технологии с прессованием и еще что-то, но на владивостокском рынке цена на это сырье порядка 5 тыс. рублей за тонну, а в Москве, где есть заводы, в разы выше потребление и сбор, за тонну – 17 тыс. То есть с точки зрения экономики есть разница в этой деятельности.

Поэтому, говоря о Приморье, мы знаем, что выгоднее заниматься сбором и переработкой мусора на юге региона, где сегодня сосредоточено максимальное количество населенных пунктов.

В законе об обращении с отходами есть новация – создание регионального оператора на территории Приморского края. Это придаст делу больше организации.

В прошлом году мы с участием многих госорганов смогли разработать территориальную схему обращения с отходами, которая является основой для будущей деятельности регионального оператора. Она утверждена, прошла экологическую экспертизу.

В ней обозначено, что нам в крае надо построить дополнительно шесть межмуниципальных комплексов по переработке ТБО – в частности, в Чугуевском и Хорольском районах, - которые позволили бы обслуживать большие территории.

Создание регионального оператора позволит сделать так, чтобы была какая-то компенсация тарифов, например, для северных районов.

Второй этап этой работы, который мы должны закончить в августе, - принятие нормативов образования отходов. Они пока не сильно поменялись с советских времен и составляют от 180 до 200 килограммов на человека в год.

Но при утверждении новых нормативов их необходимо рассмотреть для 48 категорий всевозможных предприятий: офисные здания, аэропорты, шиномонтажки, пищевые – кафе, бары, рестораны и так далее. Есть определенные градации, которые позволяют оценить, сколько можно будет изъять из их отходов пластика, бумаги и так далее, чтобы можно было пустить во вторичную переработку.

В администрации края мы проводим не менее глобальный, и даже международный проект, связанный с морским мусором, который собирается на побережье.

- Что на сегодня из главного, намеченного на Год экологии, уже состоялось и что остается впереди?

- В целом у нас было намечено порядка 140 мероприятий. Достаточно многие из них уже прошли. В том числе – интересные уроки. Но многое еще впереди. Особенно отмечу, что общий объем вложений частных предприятий края, которые участвуют в Годе экологии, в его мероприятия составят порядка 1,3 млрд рублей. Это не деньги субъекта РФ, не какие-то программные средства, а непосредственно деньги предприятий, которые пойдут на установку очистного оборудования, переключение выпусков, сбросов и многое другое.

На днях мы разработали план работы со стивидорными компаниями Находки, включающий конкретные природоохранные меры со сроками исполнения с 2017-го по 2020 год. Это связано с решениями совещания при губернаторе края, связанного с проблемами угольной пыли. Этот план мы вывесим на сайте. В нем – полный перечень всех мер, расписанный по датам. Общая цифра по ним – это несколько сот миллионов рублей, которые они потратят на эти цели.

В мае мы планируем провести климатическую неделю с участием итальянских коллег – будет интересный круглый стол и другие мероприятия.

Безусловно, очень важен форум «Природа без границ». Мы считаем, что он достаточно эффективен. В прошлом году на уровне губернаторов и их замов на нем обсуждались проблемы Амурского совета – все, что связано с Амуром и его сохранением. Именно благодаря совету губернаторов в прошлом году был введен запрет на вырубку липы. И в целом программа очередного форума ожидается серьезной.

По мере выполнения мероприятий Года экологии мы будем давать отдельную информацию, а первые итоги обязательно попробуем подвести к концу форума «Природа без границ».

Но 2017-й год – это еще и Год особо охраняемых природных территорий. Об этом тоже нельзя забывать.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Пробуксовка с внедрением раздельного сбора отходов наверняка связана с недостатком экологического воспитания приморцев?

- Желающие разделять мусор есть. Более того, с каждым годом их становится все больше и больше. Другое дело, что мы пока не можем создать условий, при которых они могли бы реализовать свое право. Например, заставить управляющую компанию поставить три-четыре контейнера. У нас есть немало случаев, когда граждане обращаются в УК: «Мы готовы, хотим!»

Что касается воспитания, то количество людей, которые участвуют в экологических акциях, растет. Когда мы по Владивостоку проводили первые такие мероприятия в 2005 году, то выходило около 500 человек, а в 2014 году было уже порядка 50 тыс. Прогресс заметен уже в том, что организации сами выходили на субботники, когда их никто не просил. И мы помогали им вывозом собранных отходов. А если отходы делили, то старались привлечь к работе с ними компании по направлениям.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.