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Житель Приморья спас утопающего
Утопающий сильно замерз и не мог двигаться, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю
В городе Лесозаводск 21 апреля местный житель не дал утонуть человеку. Молодой человек находился на берегу реки Уссури, когда увидел, что в ней тонет человек.
«Неравнодушный гражданин тотчас же кинулся в ледяную воду. Утопающий сильно замерз и не мог двигаться. Это не удивительно, ведь в апреле вода очень холодная. Спасавшему мужчине удалось подтащить тонущего человека к берегу, но вывести его самостоятельно не представлялось возможным, так как на берегу лежали поваленные деревья, а сам берег был глиняный и отвесный. Тогда молодой человек принял решение зацепить тонущего, который практически терял сознание, за дерево и вызвать спасателей», - сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам спасателей, после вызова подмоги он вернулся в воду к спасенному, и держал его до тех пор, пока не приехали спасатели. Прибывший дежурный караул 28-го отряда противопожарной службы помог вытащить утопающего на берег и передать его бригаде скорой медицинской помощи.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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