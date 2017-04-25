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Житель Приморья спас утопающего

25 Апреля 2017, 16:55 | Приморье

Утопающий сильно замерз и не мог двигаться, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю

В городе Лесозаводск 21 апреля местный житель не дал утонуть человеку. Молодой человек находился на берегу реки Уссури, когда увидел, что в ней тонет человек.

«Неравнодушный гражданин тотчас же кинулся в ледяную воду. Утопающий сильно замерз и не мог двигаться. Это не удивительно, ведь в апреле вода очень холодная. Спасавшему мужчине удалось подтащить тонущего человека к берегу, но вывести его самостоятельно не представлялось возможным, так как на берегу лежали поваленные деревья, а сам берег был глиняный и отвесный. Тогда молодой человек принял решение зацепить тонущего, который практически терял сознание, за дерево и вызвать спасателей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, после вызова подмоги он вернулся в воду к спасенному, и держал его до тех пор, пока не приехали спасатели. Прибывший дежурный караул 28-го отряда противопожарной службы помог вытащить утопающего на берег и передать его бригаде скорой медицинской помощи.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: МЧС 



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