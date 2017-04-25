Сами себе поджигатели

Уссурийская тайга в подавляющем числе случаев становится жертвой безответственных людей, беспринципных правонарушителей или откровенных недоумков

В этом году в связи с теплым завершением зимы и началом весны первые лесные пожары затронули наш регион непривычно рано, и это придало традиционной нашей проблеме российскую известность. Борьба с огненной стихией остается особенно важной задачей, которая «забита» в том числе и в государственной программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Она, как всегда, вызывает немало вопросов. На некоторые из них Деловой газете «Золотой Рог» ответил в интервью руководитель департамента лесного хозяйства Приморского края Владимир ИВАНОВ:

- Владимир Валерьевич, на выездном совещании Федерального агентства лесного хозяйства России, которое прошло в Приморье 16 марта, наш край был признан лучшим в ДФО по тушению лесных пожаров в минувшем году. За счет чего была достигнута эта оценка?

- Снижение площадей лесных пожаров было связано с оперативностью выявления очагов огня, быстрой их ликвидацией в течение первых суток с момента обнаружения - это 97 процентов от общего их количества, в связи с проведением профилактических выжиганий до начала пожароопасного сезона, а также благоприятными в пожароопасном отношении условиями погоды прошлого года.

- Какие же основные причины того, что сегодня наши леса снова горят? И каковы тенденции последних лет?

- В весенний период основной причиной возникновения лесных пожаров является переход в них сельскохозяйственных палов и возгораний, возникающих на землях иных категорий.

Учитывая, что причиной возникновения лесных пожаров в 99% остается человеческий фактор, надо понимать, что их легче предотвратить, чем потушить, и в этом велика роль самого нашего населения.

В связи с нарастанием положительных температур и быстрым сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова на территории Приморского края в этом году пожароопасный период на землях лесного фонда был открыт с 6 марта. Отмечу, что в прошлом году пожароопасный сезон в южных и центральных районах края начался с 28 марта, а в северных районах - с 15 апреля.

Повторюсь, в весенний период основными причинами возникновения лесных пожаров у нас в крае являются сельскохозяйственные палы. В связи с этим хотелось бы, чтобы муниципальные образования обратили особое внимание на профилактическую работу с населением.

- Как вы оцениваете пожарную обстановку, складывающуюся на территориях Приморского края на сегодня?

- Наша статистика последних пяти-семи лет показывает, что увеличение количества лесных пожаров происходит раз в три года. И, судя по ней и долговременному прогнозу синоптиков, возникновение лесных пожаров в этом году прогнозируется среднее.

В настоящее время благодаря слаженной работе нашего департамента, КГБУ «Приморская авиабаза», КГКУ «Приморское лесничество», арендаторов лесных участков совместно с ГУ МЧС России по Приморскому краю, муниципальных образований пожароопасная обстановка на территории края стабилизировалась. Особенно в этом помогли последние дожди.

Тем не менее, с учетом погодных условий, в южных и центральных районах в настоящее время установился 1-3 класс пожароопасной ситуации, в северных и восточных - 4 класс. Увеличение количества лесных пожаров мы ожидаем на майские праздники с 29 апреля по 10 мая ввиду повышения в этот период рекреационной нагрузки на леса.

В связи с этим мы обращаемся ко всем приморцам с просьбой о соблюдении мер пожарной безопасности при нахождении в лесу и на сопредельных с ним территориях. Просим по мере возможности воздержаться от посещения лесов в период сухой и ветреной погоды, а в случае нахождения в лесу - неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

- Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ ввел особый противопожарный режим в связи с лесными пожарами этого года. Какие чрезвычайные меры сегодня предпринимаются? И когда этот режим предполагается отменить?

- Особый противопожарный режим действует на всей территории края, не только на землях лесного фонда, но и на особо охраняемых природных территориях и землях Минобороны, где тоже возникают лесные пожары.

Этот режим был введен с 14 марта с целью запрета проведения огнеопасных работ и выжиганий травы не столько в лесу, сколько в основном на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. Данные меры позволили привлечь к противопожарному контролю надзорные органы - МВД, Росприроднадзор, прокуратуру. Они сегодня участвуют в совместных с нами рейдовых мероприятиях с целью выявления нарушителей правил пожарной безопасности.

В зависимости от метеорологических условий и появления зеленого травянистого покрова, влияющих на пожарную опасность лесов, особый противопожарный режим может быть отменен досрочно, но предварительно решено, что он будет действовать до конца мая.

- В какой степени держать ситуацию под контролем позволяет космический мониторинг?

- С целью обнаружения лесных пожаров у нас по-прежнему активно осуществляется наземное и авиапатрулирование, но космический мониторинг дает особые преимущества для своевременного обнаружения лесных пожаров. В Приморском крае используются информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства («ИСДМ-Рослесхоз») и данные Владивостокского филиала ФКУ НЦУКС.

С конца апреля прошлого года у нас проводится апробация программы «Вега-Приморье», разработанной Институтом космических исследований РАН.

- Кто сегодня у нас в крае координирует работу по борьбе с лесными пожарами?

- С целью координации мер по тушению лесных и природных пожаров у нас в постоянном режиме работает межведомственная комиссия по мониторингу ситуации на территории Приморского края под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения ВИШНЯКОВА. В ее состав входят представители департаментов лесного хозяйства Приморья, гражданской защиты, сельского хозяйства, КГБУ «Приморская авиабаза», КГКУ «Примлес», ГУ МЧС России по Приморскому краю.

- Какими силами эта борьба ведется?

- Основная роль в тушение лесных пожаров на землях лесного фонда сегодня принадлежит лесопожарным формированиям КГБУ «Приморская авиабаза». На землях министерства обороны и особо охраняемых природных территорий борьбу с огнем осуществляют силы военных лесничеств и заповедники. В случае необходимости в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на 2017 год, утвержденным губернатором Приморского края, привлекаются силы и средства арендаторов лесных участков, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований.

В целом у нас на сегодня сформирована группировка из 2 100 человек, которые участвуют в тушении лесных пожаров, и имеется более тысячи единиц специализированной пожарной техники.

Для тушения лесных пожаров также привлекаются добровольно-пожарные дружины муниципальных образований. В основном там, где есть реальная угроза населенным пунктам.

В течение всего пожароопасного сезона в целях информационного взаимодействия на территории Приморского края в круглосуточном режиме работает единый телефон доверия, по которому принимается информация о всех пожарах и нарушениях лесного законодательства: 8-800-100-94-00.

На фото: Руководитель департамента лесного хозяйства Приморского края Владимир Иванов: «Наша статистика последних пяти-семи лет показывает, что увеличение количества лесных пожаров происходит раз в три года. И, судя по ней и долговременному прогнозу синоптиков, возникновение лесных пожаров в этом году прогнозируется среднее».

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.