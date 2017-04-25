Приморцы убираются после зимы

В минувшие выходные в муниципалитетах Приморья состоялся общекраевой субботник, который стал наиболее важным и масштабным мероприятием в рамках двухмесячника санитарной очистки территорий. Навести порядок в своих дворах и микрорайонах вышли десятки тысяч жителей края. Во Владивостоке участие в субботнике принял губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Глава региона помог благоустроить сквер на Бестужева, который минувшей зимой едва не стал местом стройки нового торгового центра, высадив здесь деревья взамен вырубленных. Отметим, что несостоявшийся застройщик сквера компания «Версат», в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами, убрала строительный мусор и восстановила детскую площадку еще до проведения субботника.

Добавим, что ранее в целях благоустройства и улучшения санитарного состояния, очистки дорог, тротуаров, парков, скверов, придомовых территорий от мусора в городах Приморья в мае-апреле были объявлены двухмесячники по благоустройству и санитарной очистке. Так, во Владивостоке, согласно постановлению городской администрации от 28 марта 2017 года, руководителям организаций всех организационно-правовых форм было рекомендовано на добровольной основе организовать участие коллективов в двухмесячнике по благоустройству и санитарной очистке, а также в субботнике 22 апреля. Задача – привести в надлежащее санитарное состояние свою территорию: очистить от отходов производства и потребления, сухой травы и листвы, произвести санитарную обрезку деревьев и кустарников, вывоз порубочных остатков, а также уборку сухих деревьев и кустарников. Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что комфортность проживания в любом городе края зависит не только от выполнения мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», но и от чистоты на улицах.

Ответственность за надлежащее санитарное содержание прилегающих территорий возлагается на собственников, арендаторов либо пользователей зданий, помещений в зданиях, а также земельных участков. В случае невыполнения данных рекомендаций к руководителю предприятия могут быть применены санкции в соответствии со ст. 7.21 («Нарушение иных норм и правил в сфере благоустройства, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными нормативными правовыми актами») краевого Кодекса об административных правонарушениях.

В Находке участие в двухмесячнике по благоустройству и санитарной очистке территории города приняли сотрудники местной администрации и муниципальных предприятий. Первыми на генеральную уборку города еще в прошлые выходные вышли представители управлений ЖКХ, архитектуры, землепользования и застройки, управления имуществом и муниципальных предприятий «Информационно-кадастровый центр» и «Хозяйственное управление». Они привели в порядок внутриквартальный сквер на ул. Школьной и зеленые зоны вокруг административных зданий. Субботник был нацелен на уборку прошлогодней листвы, сухой травы и веток, а также санитарную побелку деревьев. Участники мероприятия навели чистоту на территории площадью 3,5 тысячи кв. м. В результате «генеральной уборки» на полигон твердых бытовых отходов вывезено шесть кубометров мусора. Для профилактики деревьев от возбудителей болезней и вредителей использовано 50 литров известкового раствора. В пресс-службе городского округа сообщают, что ежегодно более ста сотрудников администрации одновременно выходят на уборку, подавая пример всем организациям и предприятиям Находки.

В Уссурийске «генеральная уборка» также началась в начале апреля. К работам по благоустройству во дворах жители многих домов приступили еще до намеченного на 22 апреля субботника. Мероприятия в рамках двухмесячника санитарной очистки поддерживают волонтеры и некоммерческие организации Уссурийска. Накануне субботника была разработана схема уборки территорий общего пользования – всего предполагалось очистить от мусора и листвы около 20 неразграниченных участков.

А вот в Арсеньеве общегородской субботник по санитарной очистке территории решили провести дважды – 14 и 28 апреля. Кроме того, с 24 по 28 апреля в городе пройдет профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня». Для участия в мероприятиях по уборке города приглашены коллективы предприятий и организаций, жители частного сектора и многоквартирных домов, представители общественных организаций, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих обществ. Большой объем работ предстоит выполнить работникам муниципального предприятия «Чистый город»: провести очистку городских дорог, площадей, газонов, мест скопления неорганизованного твердого бытового мусора, вывезти мусор с городских территорий на полигон твердых бытовых отходов. В свою очередь, представители ОАО «Арсеньевэлектросервис» в рамках двухмесячника проводят санитарную обрезку деревьев под линиями электропередачи.

На фото: Такую радующую глаз картину в апреле можно было наблюдать повсеместно по Приморью.

Артем СТРОГИН. Фото автора.