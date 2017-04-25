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Города украсили хвойными

25 Апреля 2017, 11:10 | Приморье

В ходе общекраевого субботника 22 апреля приморцы посадили на своих улицах, в скверах и парках множество саженцев деревьев

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы в широкой степени опирается на энтузиазм людей, которые не равнодушны к природной составляющей своих сел и городов и вносят безвозмездный вклад в общее благо - создание комфортной среды проживания. И одним из привычных весенних дел для многих из них является посадка деревьев.

Этим под эгидой Приморского отделения союза журналистов России занимались в субботу, 22 апреля, в Нагорном парке Владивостока журналисты, представители пресс-служб и примкнувшие к ним представители власти, студенчества и просто дети, откликнувшиеся на идею привести это захламленное общественное место в порядок и заложить медиааллею.


 

 

 

Около 50 саженцев ели были высажены в ходе этой экологической акции. Плюс очищена территория в несколько гектаров, вывешено несколько скворечников. И после всего сделанного были пикник и дружеское общение, для чего, кстати, такие зеленые зоны нам в городе более всего и нужны.


 

 

Когда-то, уже в далеком прошлом, Нагорный парк был для владивостокцев довольно уютным местом отдыха. На его территории были качели-карусели, скамейки, дорожки, вдоль которых были установлены патриотичные советские скульптуры. Сам парк был огорожен металлической решеткой. Сегодня ничего этого уже нет. Да и размеры его несколько сократились. Упадок этого места был отмечен еще в конце 1980-х годов.

На какое-то время Нагорный парк передавался ВГУЭС. Однако это практически не оставило никаких следов. Лет пять назад его территорию попытался захватить один из предпринимателей. Но зеленый островок отстояли местные жители, неравнодушные к его судьбе. Они, кстати, не раз выходили и убирали парк своими руками. Однако затем он довольно быстро снова захламлялся.

Тем не менее есть надежда, что этот кусочек настоящего приморского леса в центральной части города все же сохранится для будущих поколений и ели медиааллеи со временем вырастут в красивые большие деревья.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: субботник  экология 













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