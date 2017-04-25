Глобальное потепление инвестклимата

Бизнесмены Приморья больше не боятся административных барьеров

Сегодня Приморский край является лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству зарегистрированных предприятий, причем статистика ежегодно показывает рост числа субъектов предпринимательской деятельности в крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В регионе создано немало структур, защищающих интересы предпринимателей и оказывающих им финансовую и организационную поддержку. А краевые законы, затрагивающие предпринимательскую деятельность, постоянно совершенствуются с обязательным учетом мнения бизнес-сообщества.

Омбудсмен уполномочен защитить

Три года назад в Приморье был принят краевой закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае». Приморский край стал первым среди регионов Дальнего Востока и одним из первых регионов России, где был создан такой институт. В задачи Уполномоченного вошли защита прав и законных интересов бизнесменов, популяризация предпринимательской деятельности, содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Приморье, а также информирование общественности о соблюдении прав и интересов предпринимателей. Также бизнес-омбудсмен был наделен правом на обращение в суд в целях защиты предпринимателей и правом на внесение предложений по совершенствованию законодательства.

За время работы нового института в адрес Уполномоченного поступило около 1400 обращений со всего Приморья. При этом количество обращений с каждым годом растет: в 2014 году поступило 282 обращения, в 2015 году - 350, в 2016 году - 396. Из рассмотренных обращений 60% решаются в пользу предпринимателей. Только в 2016 году в результате работы по нескольким обращениям в экономику края было привлечено порядка 33 млн рублей инвестиций, сохранено 4,8 тысячи рабочих мест. Бюджет края не потерял доходов в виде налогов и сборов от этих предпринимателей более чем на 60 млн рублей.

Кроме того, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае имеет право выступать в качестве третьей стороны в ходе судебных разбирательств. В 2016 году аппарат бизнес-омбудсмена участвовал в 8 арбитражных процессах, 6 из которых завершились в пользу предпринимателей. По словам краевого бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ (на верхнем фото), с судебными инстанциями Приморья удалось выстроить конструктивные, рабочие отношения - во многих регионах бизнес-омбудсменам в судебных заседаниях отводится роль пассивных слушателей.

В то же время федеральное законодательство пока не наделило бизнес-омбудсменов в регионах правом участвовать в производствах по административным и уголовным делам в отношении предпринимателей.

- В целом, полномочий у бизнес-омбудсмена в Приморье достаточно, хотя, на мой взгляд, в федеральном законодательстве нужно расширить права Уполномоченных на судебную защиту представителей бизнеса. Что касается организационного обеспечения моей деятельности, то благодаря решениям, принятым губернатором и краевыми депутатами, сегодня я имею штат помощников, помещение для сотрудников. Это есть не во всех регионах, - говорит Марина Шемилина.

Как уже говорилось выше, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморье помогают 23 общественных помощника, работающих в муниципальных образованиях. Также на территории региона действует 10 общественных приемных бизнес-омбудсмена. Обращения от предпринимателей принимаются по всем доступным каналам: по телефону и почте, в ходе личных приемов, через официальный сайт и страницы в соцсетях.





- Предприниматели края воспринимают институт Уполномоченного как помощника в защите своих прав. Этому способствует регулярное общение бизнес-омбудсмена с предпринимателями края, а также взаимодействие с федеральным Уполномоченным по защите прав предпринимателей, - отмечает заместитель руководителя «Опоры России» в Приморском крае Лариса БУТЕНКО. – Однако и самим предпринимателям нужно быть более активными: заявлять о своей озабоченности не тогда, когда затрагивающий их интересы закон уже принят, а на стадии его разработки.

Чиновников больше не боятся

- В Приморье, по данным социологических исследований, в два раза больше людей, чем в среднем по России, готовых заниматься бизнесом. И это преимущество мы точно должны использовать: людям, которые способны заниматься малым и средним бизнесом, главное - не мешать. И снижение административных барьеров - наша основная задача, - заявил в начале своей работы на посту губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Время показало, что эта задача успешно решается. По итогам проведенного в конце 2016 года опроса 200 представителей приморского бизнеса, такие проблемы, как коррупция и административные барьеры, сегодня находятся далеко не на первом плане, волнуя менее 10% предпринимателей. 85% компаний Приморья заявили, что в 2016 году не сталкивались с нарушением своих прав со стороны органов власти, хотя бизнес по-прежнему оценивает в качестве риска контрольно-надзорную деятельность федеральных органов. Но по результатам опроса в 2016 году и эта проблема впервые сместилась на седьмое место. Этому способствовало начало реформы контрольно-надзорной деятельности: введение надзорных каникул, сводного реестра проверок, жесткий контроль органов прокуратуры за исполнением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. Например, в прошлом году органы прокуратуры в Приморье в 64 случаях из 100 отказали контрольным органам в согласовании плановых проверок. По данным аппарата краевого бизнес-омбудсмена, за период с 2013 по 2016 годы количество фактически проведенных плановых проверок бизнеса в Приморье сократилось на 63%. На 2017-й запланировано 2672 плановые проверки, что на 64% меньше, чем в 2016 году, и в 4,2 раза меньше, чем в 2013 году.

В целом, по результатам опроса, предприниматели считают инвестиционный климат в Приморском крае стабильным. Аналогичные оценки звучат и в ходе встреч главы региона с руководителями крупнейших бизнес-ассоциаций края, где стороны обмениваются мнениями по самым острым вопросам, связанным с развитием предпринимательства в Приморье. Добавим, что общение с представителями бизнеса стало обязательным пунктом и в графике рабочих поездок губернатора Приморья по краю. Постоянный диалог руководства региона с бизнес-сообществом посвящен сокращению количества и сроков процедур, связанных с открытием и ведением бизнеса, а также реализации «дорожных карт» по улучшению инвестклимата.

Одним из каналов такого диалога являются общественные экспертные советы по экономической политике Приморского края и по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае.





- Общественные экспертные советы - это достаточно эффективный механизм участия общества в принятии управленческих решений органами власти. В Приморском крае эта система уже сложилась и работает. Могу сказать, что представители «Деловой России» входят в ряд общественных советов при губернаторе края, консультационные органы при Минвостокразвития и ряде федеральных органов, таких как ФАС, таможенная служба и так далее. Наши эксперты принимали активное участие в формировании законопроектов о Свободном порте Владивосток и ТОРах. Мы также регулярно занимаемся оценкой регулирующего воздействия - то есть, проще говоря, рисками бизнеса из-за несовершенства регулирования. В целом эта система работает, и предприниматели указывают властям на системные проблемы, которые необходимо скорейшим образом решать, - отмечает председатель ОЭС по развитию МСП в Приморском крае, руководитель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО. - Есть и результаты - например, это принятое на федеральном уровне решение о снижении энерготарифов для Дальнего Востока. Постепенно в лучшую сторону меняется ситуация с проверочными мероприятиями в отношении бизнеса - многие вопросы удается решать на уровне консультаций, которые государственные органы дают, после того как вопрос поднимается в формате ОЭС. Поэтому я бы оценил существующую систему позитивно, но есть куда совершенствовать ее работу.

Помочь финансово и организационно

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, по итогам 2016 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае составило более 99 тысяч, из них 53 тысячи - индивидуальные предприниматели. По сравнению с 2015 годом число субъектов малого и среднего бизнеса в Приморье увеличилось на 18% (на 14,8 тысячи предприятий), что связано с активным увеличением количества микропредприятий (с числом занятых до 15 человек). В сфере малого и среднего предпринимательства работает более 265 тысяч человек (27% населения, занятого в экономике края). Оборот малых и средних предприятий за 2016 год составил 925 млрд рублей - почти 60% общего оборота всех организаций края.

Одно из основных направлений содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Приморье - финансовая поддержка в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. Субъекты МСП могут получить субсидии на открытие дела, модернизацию и покупку оборудования, возмещение затрат экспортеров и другие цели. Благодаря софинансированию муниципальных программ развития МСП субъектам малого предпринимательства предоставлены гранты и субсидии на организацию и развитие собственного дела.

В 2016 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Приморье было направлено более 213 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. В результате проведенных мероприятий поддержку получили около 1,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), создавших более 250 рабочих мест.

Другим направлением является развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. В крае сегодня действуют Гарантийный фонд, Центр развития экспорта. Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства по обязательствам малого и среднего бизнеса, позволяя сделать доступными кредитно-финансовые ресурсы.

КСТАТИ

Бизнес-омбудсмен меняет законодательство

За прошедшие годы по инициативе Уполномоченного были приняты региональные и муниципальные нормативные акты, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, снижение налоговой и административной нагрузки. А в марте депутаты ЗС Приморья по просьбе бизнес-омбудсмена поддержали инициативу о продлении до 1 января 2021 года сроков перехода на онлайн-кассы.

Этот вопрос сегодня очень чувствителен для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также для организаций и ИП, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход. Если поправки в федеральный закон будут одобрены Госдумой, это позволит малому и среднему бизнесу Приморья еще два с половиной года избегать дополнительных расходов на непрофильное оборудование и IT-специалистов, а значит, создаст дополнительные стимулы для развития малых предприятий. А в населенных пунктах Приморского края, не подключенных к интернету, отсрочка перехода на онлайн-кассы позволит избежать остановки торговой деятельности.

Артем СТРОГИН.