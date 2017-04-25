Глобальное потепление инвестклимата

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Бизнесмены Приморья больше не боятся административных барьеров
Сегодня Приморский край является лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству зарегистрированных предприятий, причем статистика ежегодно показывает рост числа субъектов предпринимательской деятельности в крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В регионе создано немало структур, защищающих интересы предпринимателей и оказывающих им финансовую и организационную поддержку. А краевые законы, затрагивающие предпринимательскую деятельность, постоянно совершенствуются с обязательным учетом мнения бизнес-сообщества.
Омбудсмен уполномочен защитить
Три года назад в Приморье был принят краевой закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае». Приморский край стал первым среди регионов Дальнего Востока и одним из первых регионов России, где был создан такой институт. В задачи Уполномоченного вошли защита прав и законных интересов бизнесменов, популяризация предпринимательской деятельности, содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Приморье, а также информирование общественности о соблюдении прав и интересов предпринимателей. Также бизнес-омбудсмен был наделен правом на обращение в суд в целях защиты предпринимателей и правом на внесение предложений по совершенствованию законодательства.
За время работы нового института в адрес Уполномоченного поступило около 1400 обращений со всего Приморья. При этом количество обращений с каждым годом растет: в 2014 году поступило 282 обращения, в 2015 году - 350, в 2016 году - 396. Из рассмотренных обращений 60% решаются в пользу предпринимателей. Только в 2016 году в результате работы по нескольким обращениям в экономику края было привлечено порядка 33 млн рублей инвестиций, сохранено 4,8 тысячи рабочих мест. Бюджет края не потерял доходов в виде налогов и сборов от этих предпринимателей более чем на 60 млн рублей.
Кроме того, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае имеет право выступать в качестве третьей стороны в ходе судебных разбирательств. В 2016 году аппарат бизнес-омбудсмена участвовал в 8 арбитражных процессах, 6 из которых завершились в пользу предпринимателей. По словам краевого бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ (на верхнем фото), с судебными инстанциями Приморья удалось выстроить конструктивные, рабочие отношения - во многих регионах бизнес-омбудсменам в судебных заседаниях отводится роль пассивных слушателей.
В то же время федеральное законодательство пока не наделило бизнес-омбудсменов в регионах правом участвовать в производствах по административным и уголовным делам в отношении предпринимателей.
- В целом, полномочий у бизнес-омбудсмена в Приморье достаточно, хотя, на мой взгляд, в федеральном законодательстве нужно расширить права Уполномоченных на судебную защиту представителей бизнеса. Что касается организационного обеспечения моей деятельности, то благодаря решениям, принятым губернатором и краевыми депутатами, сегодня я имею штат помощников, помещение для сотрудников. Это есть не во всех регионах, - говорит Марина Шемилина.
Как уже говорилось выше, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморье помогают 23 общественных помощника, работающих в муниципальных образованиях. Также на территории региона действует 10 общественных приемных бизнес-омбудсмена. Обращения от предпринимателей принимаются по всем доступным каналам: по телефону и почте, в ходе личных приемов, через официальный сайт и страницы в соцсетях.
- Предприниматели края воспринимают институт Уполномоченного как помощника в защите своих прав. Этому способствует регулярное общение бизнес-омбудсмена с предпринимателями края, а также взаимодействие с федеральным Уполномоченным по защите прав предпринимателей, - отмечает заместитель руководителя «Опоры России» в Приморском крае Лариса БУТЕНКО. – Однако и самим предпринимателям нужно быть более активными: заявлять о своей озабоченности не тогда, когда затрагивающий их интересы закон уже принят, а на стадии его разработки.
Чиновников больше не боятся
- В Приморье, по данным социологических исследований, в два раза больше людей, чем в среднем по России, готовых заниматься бизнесом. И это преимущество мы точно должны использовать: людям, которые способны заниматься малым и средним бизнесом, главное - не мешать. И снижение административных барьеров - наша основная задача, - заявил в начале своей работы на посту губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Время показало, что эта задача успешно решается. По итогам проведенного в конце 2016 года опроса 200 представителей приморского бизнеса, такие проблемы, как коррупция и административные барьеры, сегодня находятся далеко не на первом плане, волнуя менее 10% предпринимателей. 85% компаний Приморья заявили, что в 2016 году не сталкивались с нарушением своих прав со стороны органов власти, хотя бизнес по-прежнему оценивает в качестве риска контрольно-надзорную деятельность федеральных органов. Но по результатам опроса в 2016 году и эта проблема впервые сместилась на седьмое место. Этому способствовало начало реформы контрольно-надзорной деятельности: введение надзорных каникул, сводного реестра проверок, жесткий контроль органов прокуратуры за исполнением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. Например, в прошлом году органы прокуратуры в Приморье в 64 случаях из 100 отказали контрольным органам в согласовании плановых проверок. По данным аппарата краевого бизнес-омбудсмена, за период с 2013 по 2016 годы количество фактически проведенных плановых проверок бизнеса в Приморье сократилось на 63%. На 2017-й запланировано 2672 плановые проверки, что на 64% меньше, чем в 2016 году, и в 4,2 раза меньше, чем в 2013 году.
В целом, по результатам опроса, предприниматели считают инвестиционный климат в Приморском крае стабильным. Аналогичные оценки звучат и в ходе встреч главы региона с руководителями крупнейших бизнес-ассоциаций края, где стороны обмениваются мнениями по самым острым вопросам, связанным с развитием предпринимательства в Приморье. Добавим, что общение с представителями бизнеса стало обязательным пунктом и в графике рабочих поездок губернатора Приморья по краю. Постоянный диалог руководства региона с бизнес-сообществом посвящен сокращению количества и сроков процедур, связанных с открытием и ведением бизнеса, а также реализации «дорожных карт» по улучшению инвестклимата.
Одним из каналов такого диалога являются общественные экспертные советы по экономической политике Приморского края и по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае.
- Общественные экспертные советы - это достаточно эффективный механизм участия общества в принятии управленческих решений органами власти. В Приморском крае эта система уже сложилась и работает. Могу сказать, что представители «Деловой России» входят в ряд общественных советов при губернаторе края, консультационные органы при Минвостокразвития и ряде федеральных органов, таких как ФАС, таможенная служба и так далее. Наши эксперты принимали активное участие в формировании законопроектов о Свободном порте Владивосток и ТОРах. Мы также регулярно занимаемся оценкой регулирующего воздействия - то есть, проще говоря, рисками бизнеса из-за несовершенства регулирования. В целом эта система работает, и предприниматели указывают властям на системные проблемы, которые необходимо скорейшим образом решать, - отмечает председатель ОЭС по развитию МСП в Приморском крае, руководитель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО. - Есть и результаты - например, это принятое на федеральном уровне решение о снижении энерготарифов для Дальнего Востока. Постепенно в лучшую сторону меняется ситуация с проверочными мероприятиями в отношении бизнеса - многие вопросы удается решать на уровне консультаций, которые государственные органы дают, после того как вопрос поднимается в формате ОЭС. Поэтому я бы оценил существующую систему позитивно, но есть куда совершенствовать ее работу.
Помочь финансово и организационно
Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, по итогам 2016 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае составило более 99 тысяч, из них 53 тысячи - индивидуальные предприниматели. По сравнению с 2015 годом число субъектов малого и среднего бизнеса в Приморье увеличилось на 18% (на 14,8 тысячи предприятий), что связано с активным увеличением количества микропредприятий (с числом занятых до 15 человек). В сфере малого и среднего предпринимательства работает более 265 тысяч человек (27% населения, занятого в экономике края). Оборот малых и средних предприятий за 2016 год составил 925 млрд рублей - почти 60% общего оборота всех организаций края.
Одно из основных направлений содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Приморье - финансовая поддержка в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. Субъекты МСП могут получить субсидии на открытие дела, модернизацию и покупку оборудования, возмещение затрат экспортеров и другие цели. Благодаря софинансированию муниципальных программ развития МСП субъектам малого предпринимательства предоставлены гранты и субсидии на организацию и развитие собственного дела.
В 2016 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Приморье было направлено более 213 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. В результате проведенных мероприятий поддержку получили около 1,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), создавших более 250 рабочих мест.
Другим направлением является развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. В крае сегодня действуют Гарантийный фонд, Центр развития экспорта. Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства по обязательствам малого и среднего бизнеса, позволяя сделать доступными кредитно-финансовые ресурсы.
КСТАТИ
Бизнес-омбудсмен меняет законодательство
За прошедшие годы по инициативе Уполномоченного были приняты региональные и муниципальные нормативные акты, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, снижение налоговой и административной нагрузки. А в марте депутаты ЗС Приморья по просьбе бизнес-омбудсмена поддержали инициативу о продлении до 1 января 2021 года сроков перехода на онлайн-кассы.
Этот вопрос сегодня очень чувствителен для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также для организаций и ИП, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход. Если поправки в федеральный закон будут одобрены Госдумой, это позволит малому и среднему бизнесу Приморья еще два с половиной года избегать дополнительных расходов на непрофильное оборудование и IT-специалистов, а значит, создаст дополнительные стимулы для развития малых предприятий. А в населенных пунктах Приморского края, не подключенных к интернету, отсрочка перехода на онлайн-кассы позволит избежать остановки торговой деятельности.
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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