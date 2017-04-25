По следам "Боярышника": борьба с суррогатом продолжается

Прилавки приморских супермаркетов под контролем Роспотребнадзора

Главный санитарный врач России Анна ПОПОВА подписала 27 марта 2017 года постановление о продлении запрета на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, в соответствии с которым помимо непищевой спиртосодержащей продукции под запрет попали пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28%, при этом стоимость которых ниже минимальной розничной цены 0,5 литра алкогольной продукции аналогичной крепости.

О том, как сегодня осуществляется контроль над алкогольной и иной продукцией, которая может нанести вред здоровью человека, «Журнал Здоровья» разбирался вместе с представителями Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы уделяет значительное внимание профилактике заболеваемости населения.

Небезопасная «Свежесть»

Дешевая альтернатива дорогому алкоголю в виде флакончиков с вполне безобидными названиями «Хлебный люкс», «Свежесть», «Настойка Дуба» порой привлекает пьющее население куда сильнее дорогостоящих вина, водки или шампанского. При этом логика ценителей таких «эксклюзивных напитков» проста: зачем платить больше, если можно куда за меньшие деньги получить примерно тот же эффект… После массового отравления в Иркутской области Правительство РФ приняло меры по ужесточению порядка торговли непищевой продукцией, содержащей спирт. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю на регулярной основе совместно с сотрудниками полиции регулярно проводит рейдовые проверки по соблюдению установленного запрета.

За период с 25 декабря 2016 года по 27 марта 2017 года рейдовыми проверками охвачено 1175 предприятий розничной торговли на территории края, из них в 81 предприятии установлен факт реализации либо хранения с целью последующей реализации непищевой спиртосодержащей продукции различных видов. Это медицинский антисептический раствор «Этанол», универсальное средство «Чистый - С», средство для дезинфекции «Вита­Септ», изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра «Целебная сила природы», легендарный косметический лосьон «Боярышник» и другие. Всего за данный период изъято из оборота 9035 единиц непищевой спиртосодержащей продукции общим объемом 1042 литра, составлен 81 протокол об административном правонарушении по ст.14.2 КоАП РФ. Материалы дел направлены в судебные органы.

В ходе осуществления государственного надзора за реализацией алкогольной продукции в 2016 году проверено 99 хозяйствующих субъектов, из них в 69 проверках выявлено 115 законодательных нарушений, сообщили в управлении.

Как рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Мария АРАЛОВА, остается на контроле и ситуация с обеспечением населения безопасными продуктами питания. Так, в 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках федерального государственного санитарно­эпидемиологического надзора обследовано 559 пищевых объектов (производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами), на которых проведено 596 обследований. По результатам контроля происхождения, качества и безопасности пищевой продукции, находившейся в 2016 году на потребительском рынке, забраковано 966 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов, что на 15,1% выше уровня 2015 года. По результатам контрольных мероприятий составлено 742 протокола об административном правонарушении, по которым наложено штрафов на сумму более 3,5 млн рублей. Передано на рассмотрение в суды 159 дел, приняты решения о назначении административного наказания по 119 направленным делам.

По словам экспертов, выявленные нарушения нередко касаются несоблюдения температурных режимов хранения и реализации пищевого сырья и продуктов. Не составляют исключение и нарушения сроков годности и неудовлетворительное санитарное состояние помещений. Также встречаются нарушения, связанные с отсутствием у продавца соответствующих документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Распознать до приобретения

Исходя из законодательства о защите прав потребителей, некачественным считается товар, который по объективным причинам не годится к употреблению по прямому назначению. Для продовольственной группы товаров объективными причинами могут являться: истекший срок годности; несоответствие информации, указанной на упаковке, ее фактическому содержанию; наличие в товаре посторонних или вредных примесей. Как отмечают эксперты, при знакомстве с товаром человек должен поинтересоваться сроком годности продукта и температурными условиями его хранения. Например, если на этикетке указано, что товар нужно хранить при температуре не выше 5­7 градусов тепла, а фактически условия далеки от заявленной нормы (такое бывает, когда в магазине, например, стоит невыносимая жара), то лучше не рисковать и не покупать заведомо некачественный продукт.

Второй важный момент - целостность упаковки. Герметичная вакуумная упаковка не должна быть повреждена, а если продукт находится в банках (например, консервы), то они должны быть также без повреждений и вздутия. Кроме этого, если заранее настораживает цвет, запах или внешний вид продукта, лучше не рисковать и не покупать его.

- Что же касается алкоголя, то здесь немалую роль играет его цена, все­таки качественный алкоголь априори не может стоить дешево, - отмечает ведущий специалист­эксперт отдела защиты прав потребителей Елена КРИВЕНКО. - Наилучший вариант - покупать алкоголь в специализированных или фирменных магазинах, избегая сомнительных торговых точек и онлайн магазинов, где существует большая вероятность фальсификации известных брендов. Перед тем как отнести товар на кассу, внимательно посмотрите этикетку, почитайте состав, посмотрите, есть ли акцизная марка (но здесь нужно учитывать, что не весь алкоголь облагается акцизом). Если речь идет о вине, то перед его употреблением рекомендуется открыть крышку и дать напитку настояться порядка 10-­15 мин, если по истечению этого времени появился подозрительный специфический аромат, употреблять такой напиток не стоит. И вообще, любой посторонний запах, неестественный вкус, наличие посторонних привкусов могут свидетельствовать об опасности употребления такого алкоголя.

Под защитой закона

Итак, если стало ясно, что куплен продукт, не пригодный к употреблению, в кратчайшие сроки его нужно отнести (в идеале вместе с чеком) обратно и сообщить об этом администратору или владельцу магазина.

Как пояснили в ведомстве, при возврате продуктов питания ненадлежащего качества покупатель может рассчитывать на следующие действия со стороны продавца: обмен непригодного к употреблению продукта питания на пригодный аналог или возврат его полной стоимости. Однако если случилось так, что продавец отказывается выполнять законные требования потребителя, то в этом случае необходимо написать ему письменную претензию со всеми изложенными требованиями.

- Претензия должна быть написана в двух экземплярах: первый передается продавцу, а на втором необходимо предложить представителю магазина поставить дату и подпись, - уточняет Мария АРАЛОВА. - Экземпляр с подписью как раз и должен остаться у потребителя, в качестве подтверждения того, что претензия получена. Все копии чеков, прилагаемых к письменному заявлению, также необходимо перечислить в тексте претензии, которая, кстати, должна быть написана максимально подробно. В случае если в магазине не идут на контакт и категорически отказываются принимать и подписывать претензию, покупатель имеет право отправить ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Справедливости ради нужно отметить, что такое, резко негативное отношение к покупателю, чаще всего встречается в мелких придомовых магазинчиках, нежели в крупных супермаркетах и торговых центрах. Адекватный продавец в большинстве случаев не заинтересован в раздувании скандала, и, чаще всего, как показывает практика, спокойно возвращает деньги потребителю за некачественный товар.

- Важно отметить, что если человек столкнулся с некачественным товаром постфактум, а именно отравился алкогольной или пищевой продукцией, крайне важно своевременно обратиться в больницу или вызвать врача на дом. Поскольку вся информация от медицинских организаций стекается в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», то в дальнейшем, если дело дойдет до суда, можно будет получить официальное подтверждение об отравлении, - добавляет Елена КРИВЕНКО.

Но если продавец и в претензионном порядке не удовлетворяет обоснованные нормой закона требования потребителя, то последний вправе написать заявление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. На основании полученных от потребителя данных (при условии достаточных оснований для проверки), специалисты управления проведут доскональное исследование качества сомнительной продукции, полученные результаты которого впоследствии могут стать основанием для судебного разбирательства.

Если же потребителю требуется практическая помощь в составлении претензии или искового заявления по тому или иному вопросу, он также может обратиться в Консультационный центр по защите прав потребителей. Специалисты центра в рамках своих полномочий готовы оказать всем желающим правовую поддержку и бесплатное консультирование по всем вопросам, входящим в их компетенцию. Телефоны центра: 8(423) 271­21­54; 8(423)276­38­93 - в рабочие дни с 9:00 до 16:00.









Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора и из архива Роспотребнадзора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.