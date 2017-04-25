Здоровые зубы с детства

Каждое утро мы чистим зубы, и кажется, что ничего нового в этой рутинной процедуре быть не может. Но наука не стоит на месте. Выпускаются зубные пасты, после которых не надо полоскать рот, есть специальные индикаторы, показывающие, насколько хорошо вы почистили зубы. Кроме того, разработана уникальная методика ухода за полостью рта с применением энзимов (ферментов).

Обо всех этих новшествах рассказала врачам Центра восстановительной медицины и реабилитации ККЦ СВМП (г. Владивосток) профессор Елена РУСАКОВА. Надо сказать, что аудитория была самая заинтересованная, потому что здесь проходят восстановительные процедуры дети, страдающие поражением центральной нервной системы. Для их родителей и для специалистов было очень важно узнать, как сохранить здоровые зубы ребенку, который никогда не сможет чистить их сам.

В небольшой лекции для медиков Елена Юрьевна остановилась на современных подходах к уходу за полостью рта. Начиная от элементарного ­ чистить зубы два раза в день и не менее трех минут, до сложного ­ систем профилактического ухода за зубами. Оказывается, можно каждые шесть месяцев приходить на прием к стоматологу и он будет покрывать ваши зубы специальным составом, в который входят кальций, фосфор, фтор и прочие вещества, и этот состав будет предохранять зубы и даже лечить от кариеса. Это ведь сегодня головная боль очень и очень многих родителей ­ кариес у малышей, которые вроде бы и зубы чистят, и конфет не едят.

Пока врачи слушали лекцию, студенты медицинского колледжа, одевшись в костюмы персонажей известных сказок, консультировали посетителей Центра реабилитации. Они общались с мамами и детьми, рассказывали, как надо правильно ухаживать за зубами и куда обращаться за современной стоматологической помощью.

















Специалисты подчеркивают, что знания и навыки, которым они обучают своих подопечных, весьма важны, особенно для ослабленных детей, потому что полость рта является началом пищеварительного тракта. Бактерии из ротовой полости перемещаются в кишечник и оттуда уже поступают в сердечно­сосудистую и любые другие системы организма. Общее здоровье человека не возможно без стоматологического здоровья.

Проект по гигиеническому обучению маленьких пациентов и их родителей навыкам ухода за полостью рта проходит по всему Приморью. Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступила д.м.н., профессор, главный стоматолог Приморского края по профилактической и детской стоматологии, председатель Экспертного Совета Приморского края по вопросам здоровья Елена Русакова при поддержке Владивостокского базового медицинского колледжа.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, новый проект рассчитан на разные возрастные группы, а значит, обещает стать долгосрочным. Краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы акцентирует внимание на вопросах профилактики.

Стоматологи и стоматологические гигиенисты Приморья уже провели несколько акций здоровья в детских домах региона, а также приняли участие в популярной акции здоровья «Прогулка с врачом» на Набережной Цесаревича.

Кроме того, такие занятия уже проведены для пациентов, получающих консультативную и стационарную помощь в подразделении Краевого центра специализированных видов медицинской помощи (Центр материнства и детства).

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.