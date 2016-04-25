Майскую пенсию в Приморье дадут досрочно

Жители Приморья, получающие пенсию по графику 9 мая, смогут получить социальные выплаты в преддверии Дня Победы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации отделения пенсионного фонда России по Приморскому краю и Приморского филиала «Почта России», 3 и 10 мая доставка пенсий будет проводиться по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

«Дополнительными выходными днями для всех отделений почтовой связи станут 1 и 9 мая 2016 года. В связи с этим пенсионерам, получающим по графику пенсию 9 мая, выплата будет осуществлена досрочно», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, отделения почтовой связи в Приморском крае в соответствии с графиком доставляют пенсии в период с 3-го по 20-е число каждого месяца. В регионе услугами федеральной почтовой связи по доставке пенсий пользуются 54% от общего числа пенсионеров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.