Российская телеведущая, журналист, президент Школы Искусств и Медиатехнологий Арина Шарапова подтвердила свое участие в предстоящем Дальневосточном МедиаСаммите во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер профессионального форума.

Телеведущая Арина Шарапова пополнит ряды спикеров Дальневосточного МедиаСаммита-2016. На данный момент организационный комитет обсуждает с будущим экспертом формат участия и тематику предстоящего выступления, пишет РИА PrimaMedia.

Досье "Золотого Рога": ШАРАПОВА Арина Аяновна. Российская телеведущая, журналист, президент Школы Искусств и Медиатехнологий. Начинала свою карьеру как корреспондент главной редакции теленовостей АПН РИА "Новости". С 1992 года работала ведущей информационной программы "Вести" ВГТРК. 1996-1998 – ведущая информационной программы "Время" на Общественном российском телевидении. С 2001 года – ведущая утреннего телеканала "Доброе утро" на "Первом канале". С июля 2007 года по сентябрь 2010 года ведущая программы "Модный приговор" на "Первом канале". В 2011 году Арина Шарапова была ведущей предвыборных дебатов на "Первом канале" перед выборами в Государственную думу и в 2012 году перед выборами Президента России. В 2014 году Арина Шарапова заняла пост президента "Школы искусств и медиатехнологий". В 2014 году – ведущая проекта "Остров Крым".

Напомним, первый Дальневосточный МедиаСаммит прошел во Владивостоке летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России. Тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.