Виктор Горчаков отметил ключевые темы III Дальневосточного МедиаСаммита

Председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков выделил основные темы предстоящего третьего Дальневосточного МедиаСаммита, который состоится с 9 по 10 июня на базе Дальневосточного федерального университета, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер профессионального форума.

– Очень хорошая идея – объединение журналистского сообщества. Как показывает уже имеющийся опыт, МедиаСаммит стал объединяющей площадкой для профессионалов всего дальневосточного региона. Одна из тем для обсуждения, которую по инициативе приморского парламента включили в повестку медиафорума, — освещение развития Дальнего Востока и законодательная поддержка развития территорий. Уверен, что этот вопрос будет интересен журналистам, экономистам, представителям органов власти, – отметил председатель Законодательного собрания Приморья.

Виктор Горчаков напомнил, что 2016 год объявлен Годом российско-китайских СМИ, поэтому крайне важно присутствие обеих стран в международном информационном пространстве. При этом нельзя забывать, что у нашей страны есть собственные интересы, и российские средства массовой информации должны это учитывать, пишет РИА PrimaMedia.

– Также хочется пожелать, чтобы журналисты сохраняли принципиальную позицию и помнили об этических аспектах, необходимых в работе.

Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации.

Масштаб первого "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.

Фото предоставлено Виктором Горчаковым.