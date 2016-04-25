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Депутат Виктория Николаева будет курировать Общественные приемные губернатора Приморья

25 Апреля 2016, 11:17 | Приморье

В территориях края заработают Общественные приемные губернатора. Куратором их работы назначена депутат Законодательного Собрания Приморья Виктория НИКОЛАЕВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Донести свои проблемы и предложения до губернатора скоро станет намного проще - глава региона инициировал создание института постоянных общественных приемных. Об этом Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил во время рабочей поездки в Хасанский район.

На встрече с ветеранами в рамках этого визита глава Приморья представил своего общественного советника - депутата Законодательного собрания Викторию Николаеву. Глава региона сообщил, что она будет курировать деятельность общественных приемных губернатора и работу с обращениями граждан в муниципалитетах края.

«Во время моих поездок по краю люди часто обращаются с вопросами. Институт общественных приемных позволит наладить оперативный диалог с населением, обеспечит обратную связь», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Сегодня приемная губернатора есть во Владивостоке, в администрации Приморского края. Регулярно во время рабочих поездок по краю, глава региона проводит личные приемы. Распространена также практика проведения приемов граждан вице-губернаторами в курируемых территориях.  Введение института общественных приемных по краю, по замыслу Владимира Миклушевского, сделает контакт с жителями региона более эффективным и плодотворным.

Назначенный им куратор, Виктория Николаева, сообщила, что она готова организовать работу общественных приемных на должном уровне.

«Инициатива губернатора позволит более системно и адресно оказывать помощь людям, - прокомментировала Николаева решение главы региона. – Кроме того, общественные приемные – это один из самых мощных инструментов обратной связи с населением, а это, в свою очередь, даст главе региона возможность оценивать эффективность работы муниципалитетов».

Фото РИА "ПримаМедиа".

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: праймериз  зспк  приморский край  выборы  единая россия  миклушевский  общественный совет 



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Комментарии

  • След в след13:31, 25.04.2016#

    Имея таких родственников ей прямая дорога на Партизанский 28, а она в приемную губера, видимо власть вся такая.

  • катя16:07, 25.04.2016#

    нашли кому оброщаться

  • Большой брат16:25, 25.04.2016#

    При дворе только свои, чужих не пускают!

  • Псевдоним19:46, 25.04.2016#

    Хорошая работа! А депутатский корпус надо почаще обновлять -активных и грамотных людей в Приморье много.

  • контролёр22:36, 25.04.2016#

    Специально посмотрела, кто она, "Виктория Николаева"? Оказалось, что инженер-экономист, и работала бухгалтером, экономистом. Жаль, что не пишут о них, специально искать надо. Такие во власти для нас, электората, полезны. Полагаю, ей можно доверять! Хотя в целом ЕР меня разочаровала полностью. . . Миклушевский ?

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