Депутат Виктория Николаева будет курировать Общественные приемные губернатора Приморья

В территориях края заработают Общественные приемные губернатора. Куратором их работы назначена депутат Законодательного Собрания Приморья Виктория НИКОЛАЕВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Донести свои проблемы и предложения до губернатора скоро станет намного проще - глава региона инициировал создание института постоянных общественных приемных. Об этом Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил во время рабочей поездки в Хасанский район.

На встрече с ветеранами в рамках этого визита глава Приморья представил своего общественного советника - депутата Законодательного собрания Викторию Николаеву. Глава региона сообщил, что она будет курировать деятельность общественных приемных губернатора и работу с обращениями граждан в муниципалитетах края.

«Во время моих поездок по краю люди часто обращаются с вопросами. Институт общественных приемных позволит наладить оперативный диалог с населением, обеспечит обратную связь», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Сегодня приемная губернатора есть во Владивостоке, в администрации Приморского края. Регулярно во время рабочих поездок по краю, глава региона проводит личные приемы. Распространена также практика проведения приемов граждан вице-губернаторами в курируемых территориях. Введение института общественных приемных по краю, по замыслу Владимира Миклушевского, сделает контакт с жителями региона более эффективным и плодотворным.

Назначенный им куратор, Виктория Николаева, сообщила, что она готова организовать работу общественных приемных на должном уровне.

«Инициатива губернатора позволит более системно и адресно оказывать помощь людям, - прокомментировала Николаева решение главы региона. – Кроме того, общественные приемные – это один из самых мощных инструментов обратной связи с населением, а это, в свою очередь, даст главе региона возможность оценивать эффективность работы муниципалитетов».

Фото РИА "ПримаМедиа".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.