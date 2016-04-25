Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутат Виктория Николаева будет курировать Общественные приемные губернатора Приморья
В территориях края заработают Общественные приемные губернатора. Куратором их работы назначена депутат Законодательного Собрания Приморья Виктория НИКОЛАЕВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Донести свои проблемы и предложения до губернатора скоро станет намного проще - глава региона инициировал создание института постоянных общественных приемных. Об этом Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил во время рабочей поездки в Хасанский район.
На встрече с ветеранами в рамках этого визита глава Приморья представил своего общественного советника - депутата Законодательного собрания Викторию Николаеву. Глава региона сообщил, что она будет курировать деятельность общественных приемных губернатора и работу с обращениями граждан в муниципалитетах края.
«Во время моих поездок по краю люди часто обращаются с вопросами. Институт общественных приемных позволит наладить оперативный диалог с населением, обеспечит обратную связь», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Сегодня приемная губернатора есть во Владивостоке, в администрации Приморского края. Регулярно во время рабочих поездок по краю, глава региона проводит личные приемы. Распространена также практика проведения приемов граждан вице-губернаторами в курируемых территориях. Введение института общественных приемных по краю, по замыслу Владимира Миклушевского, сделает контакт с жителями региона более эффективным и плодотворным.
Назначенный им куратор, Виктория Николаева, сообщила, что она готова организовать работу общественных приемных на должном уровне.
«Инициатива губернатора позволит более системно и адресно оказывать помощь людям, - прокомментировала Николаева решение главы региона. – Кроме того, общественные приемные – это один из самых мощных инструментов обратной связи с населением, а это, в свою очередь, даст главе региона возможность оценивать эффективность работы муниципалитетов».
Фото РИА "ПримаМедиа".
Новости тематики
- Приморских сирот втягивают в политику
- Взлет Путина, падение сокола
- Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье
- Алексей Тимченко: "Экономика Приморья как интеллектуальная игра – чтобы выиграть, нужно действовать продуманно"
- В Приморье обсудят роль муниципалитетов
- На портале госуслуг стала доступна новая возможность
- В МФЦ Владивостока вводят новую услугу, от которой зависит будущее каждого
- Патриоты Приморья собрались в Арсеньеве
- Депутат Виктория Николаева будет курировать Общественные приемные губернатора Приморья
- Находкинцы столкнулись с трудностями выбора
Новости раздела
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
Комментарии
-
-
-
-
-
контролёр22:36, 25.04.2016#
Специально посмотрела, кто она, "Виктория Николаева"? Оказалось, что инженер-экономист, и работала бухгалтером, экономистом. Жаль, что не пишут о них, специально искать надо. Такие во власти для нас, электората, полезны. Полагаю, ей можно доверять! Хотя в целом ЕР меня разочаровала полностью. . . Миклушевский ?
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Имея таких родственников ей прямая дорога на Партизанский 28, а она в приемную губера, видимо власть вся такая.