Приморский депутат купил на аукционе "Кристи" "Воскресение Христово" и ...подарил

После пасхальной праздничной службы в новом строящемся храме Анастасии Узорешительницы в с. Сержантово Дальнегорского городского округа местному батюшке для храма была подарена старинная икона, некогда принадлежавшая императрице Екатерине Второй.

Икона написана на деревянной доске с серебряным окладом. На ней изображен Иисус, возносящийся на небо. Икона называется «Воскресение Христово». В 1788 г. икона была подарена императрицей Екатериной Второй на венчание Марии Петровне ПЕТРОВОЙ и Сысою Федоровичу СМИРНИЦКОМУ в большой церкви Зимнего дворца г. Санкт-Петербурга. Дальнейшая судьба иконы неизвестна, известно лишь, что она появилась в Лондоне в 1970 г. и была выкуплена частным лицом. Затем в 2010 г. икона была продана на аукционе «Кристи» депутату приморского ЗС ПК Юрию СТЕПАНЧЕНКО. Он купил ее специально для строящегося на его пожертвования храма Анастасии Узорешительницы в с. Сержантово. Так икона вернулась в Россию. Теперь ее будут использовать на праздничных, воскресных службах и, конечно, в дни венчания новобрачных. Икона будет, очевидно, привлекать в храм людей, желающих обвенчаться.

Года два назад Юрий Степанченко также передал этому храму две старинных иконы – Спасителя и Божией Матери, они куплены на Афоне, где много православных монастырей.

Как рассказала помощник депутата Степанченко Марина АКСЕНОВА, сержантовский храм из сибирской сосны практически готов, остались мелкие работы. В конце мая из Петербурга поступят 8 колоколов общим весом 286 кг. А в начале июня колокола освятят и установят на колокольне храма Анастасии Узорешительницы. Приедет мастер из Питера настраивать колокола.