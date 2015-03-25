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Амурских тигров поддержал хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока
25 Марта 2015, 17:16 | Приморье
Представители Хоккейного клуба «Адмирал» поддержали партнерский проект WWF и PR-агентства FEFER «Тигриная перепись» и получили символические тигриные паспорта.
В ряды тигриного населения страны вступил генеральный директор «Адмирала» Александр Филиппенко, а также известный российский хоккеист и один из лучших бомбардиров клуба Энвер Лисин. Вручение паспортов прошло благодаря участию рекламного агентства «ДВ Регион»
«Я с большим удовольствием приобщился к этой акции. Амурский тигр – это не только символ Приморского края, но и одно из моих самых любимых животных. Надеюсь, что с помощью таких акций мы сможем привлечь внимание к проблеме и помочь тиграм», – отметил форвард «Адмирала» Энвер Лисин.
«Мы уверены, что «Тигриная перепись» – важнейший на Дальнем Востоке экологический проект. Жители региона всегда считали амурского тигра благородным защитником своей земли, – прокомментировал получение паспорта Артем Каржуев, генеральный директор компании «Индор ДВ» – маркетингового партнера ХК «Адмирал», - но в середине ХХ века, неблагодарно забыв об этом, мы позволили хозяину тайги оказаться на страницах Красной книги. Сейчас интерес к судьбе тигра снова начинает расти, благодаря усилиям Всемирного фонда дикой природы и тех, кто не может позволить себе оставаться равнодушным. Мы рады, что нам удается вовлекать дальневосточников в социальную активность!»
«Героев спорта в нашем «тигрином строю» еще не было, – подчеркнул Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. – Будем надеяться, что приобщение к тигру придаст хоккеистам новый заряд отваги и хорошей спортивной ярости».
Хоккейный клуб «Адмирал» всегда с удовольствием принимает участие в социальных акциях, особенно тех, которые связаны с защитой животных. Осенью 2014 года клуб взял шефство над дальневосточным леопардом, обитающим в национальном парке на территории Приморского края. Игроки команды дали кров известной кошке Матроске, ставшей талисманом команды.
«Тигриная перепись» не могла остаться без внимания ХК «Адмирал». Мы с большим удовольствием и гордостью присоединяемся к проекту и надеемся, что это поможет привлечь внимание к проблемам самой большой кошки нашей планеты. Мощь и красота уссурийского тигра роднят его с нашей игрой, где эти качества присутствуют в избытке. Давайте вместе заботиться о сохранении этого символа Приморского края, чтобы наши дети смогли увидеть его не только в качестве архивных кадров», – призвали в хоккейном клубе «Адмирал».
Досье "Золотого Рога": «Тигриная перепись» — это больше, чем просто подсчет амурских тигров, это интернет-ресурс, посвященный самой крупной кошке планеты. Проект предлагает ряд интересных активностей, среди которых особой популярностью пользуется получение «тигриного паспорта». Обладателями свидетельства, подтверждающего принадлежность к тигриному населению страны, стали более 1300 человек. Среди них – губернатор Амурской области Олег Кожемяко, известный в Приморье предприниматель Александр Монастырёв и другие неравнодушные люди из разных городов России. Каждый может присоединиться к тигриному населению на сайте www.tigerstrail.ru.
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