Прощай, зимнее время!

27 марта россияне в последний раз переводят стрелки часов с зимнего времени на летнее. Как правило, самые большие проблемы возникают у транспортников.

Как сообщила пресс-служба РЖД, пассажирские и грузовые поезда, которые окажутся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться по особому графику. Все остановки при этом сохраняются.

Перевод произойдет в последнее воскресенье марта в 2 часа по местному времени. Для перехода на летнее время стрелки часов переводятся на час вперед.