Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Прощай, зимнее время!
25 Марта 2011, 12:26 | Приморье
27 марта россияне в последний раз переводят стрелки часов с зимнего времени на летнее. Как правило, самые большие проблемы возникают у транспортников.
Как сообщила пресс-служба РЖД, пассажирские и грузовые поезда, которые окажутся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться по особому графику. Все остановки при этом сохраняются.
Перевод произойдет в последнее воскресенье марта в 2 часа по местному времени. Для перехода на летнее время стрелки часов переводятся на час вперед.
Автор: По сообщениям информагентств
Теги:
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Референдум от лукавого
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
Loading...