В Приморье гремят взрывы

Спасательные службы Приморского края готовы к весенним паводкам.

В крае достаточно сил и средств для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. К проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможного подтопления готовы более 2 тысяч человек личного состава, 462 единицы техники (автомобильной - 281, инженерной - 180, авиационной - 1, плавсредств - 180).

Как сообщили в отделе по ГО, ЧС и пожарной безопасности края, для предотвращения чрезвычайных ситуаций с 17 марта на реках края проводятся взрывные работы. Уже произведено 100 подрывов на реке Арсеньевка в Яковлевском районе. В ближайшее время подрывные работы будут проводиться на реках Спасского, Красноармейского, Черниговского районов. Это облегчит прохождение льда, предотвратит ледовые заторы, обезопасит мосты, дамбы и другие гидротехнические сооружения.