Во Владивостоке выход на лед опасен для жизни

Управление ГО и ЧС администрации Владивостока напоминает жителям и гостям города, что нахождение людей на льду водоемов опасно для жизни. С наблюдавшимся повышением среднесуточных температур существует риск обрушения льда. Так, на акватории Амурского залива уже замечены подвижки льда, неоднородность ледового поля и большое количество трещин.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лед. Категорически запрещен и выезд на лед всех видов автотранспорта.

Согласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Помните, что безопасность вас и ваших детей в первую очередь зависит от вас самих. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю/