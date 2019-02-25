www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.51 р. 100 JPY: 59.15 р.
EUR: 74.33 р. 10 CNY: 97.51 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке выход на лед опасен для жизни

25 Февраля 2019, 10:48 | Приморье
Управление ГО и ЧС администрации Владивостока напоминает жителям и гостям города, что нахождение людей на льду водоемов опасно для жизни. С наблюдавшимся повышением среднесуточных температур существует риск обрушения льда. Так, на акватории Амурского залива уже замечены подвижки льда, неоднородность ледового поля и большое количество трещин.
 
Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лед. Категорически запрещен и выезд на лед всех видов автотранспорта.
 
Согласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.
 
Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.
 
Помните, что безопасность вас и ваших детей в первую очередь зависит от вас самих. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
 
Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
 
Единый телефон пожарных и спасателей: 101.
 
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю/
 
 
 
 
 
Автор:
Теги: безопасность  лед 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru