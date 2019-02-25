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Во Владивостоке выход на лед опасен для жизни
25 Февраля 2019, 10:48 | Приморье
Управление ГО и ЧС администрации Владивостока напоминает жителям и гостям города, что нахождение людей на льду водоемов опасно для жизни. С наблюдавшимся повышением среднесуточных температур существует риск обрушения льда. Так, на акватории Амурского залива уже замечены подвижки льда, неоднородность ледового поля и большое количество трещин.
Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лед. Категорически запрещен и выезд на лед всех видов автотранспорта.
Согласно Закону Приморского края № 279-КЗ выезд на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.
Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.
Помните, что безопасность вас и ваших детей в первую очередь зависит от вас самих. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
Единый телефон пожарных и спасателей: 101.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю/
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Теги: безопасность лед
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