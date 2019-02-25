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Более 1000 спортсменов и любителей легкой атлетики пробежали по льду Японского моря в Приморье

25 Февраля 2019, 09:45 | Приморье
В этом году праздник бега объединил представителей из 11 государств – России, Японии, Кореи, Китая, Бельгии, Гонконга, Колумбии, Швейцарии, США, Великобритании и Голландии
 
Международные соревнования прошли в бухте Новик в День защитника Отечества, 23 февраля. Полумарафонскую дистанцию в масштабном спортивном событии преодолел и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
 
В этом году праздник бега объединил представителей из 11 государств – России, Японии, Кореи, Китая, Бельгии, Гонконга, Колумбии, Швейцарии, США, Великобритании и Голландии. Приехали спортсмены из Приморья и других субъектов Дальнего Востока, а также регионов России, включая те, которые не назовешь соседними – из Московской области, Красноярского края, Республики Татарстан и других, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
 
На выбор спортсмены пробежали одну из четырех дистанций: 5, 10, и 21.1 километров, а также 500 метров для детей.
 
Открыл праздник спорта Губернатор края Олег Кожемяко.
 
«Я от всей души поздравляю организаторов и гостей с открытием 4-го международного ледового полумарафона. Это уникальное событие, когда можно пробежать по льду моря в столице Дальнего Востока. Мы видим, что все больше и больше жителей Приморья занимаются массовыми видами спорта, доступными для каждого. Это бег, утренняя зарядка, социальный фитнес. Важно, что в это дело вовлекаются как люди старшего поколения, так и молодежь. Ведь здоровые и энергичные люди – основа процветания Приморья. Всем хорошего старта и отличного настроения!» – обратился к собравшимся глава региона, также поздравив присутствующих мужчин с Днем защитника Отечества.
 
Добавим, за четыре года полумарафон значительно вырос и стал одним из крупных социально значимых проектов региона.
 
«Такие мероприятия делают наш край еще более привлекательным на международной арене», – отмечают организаторы.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
 
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Теги: кожемяко  праздник  приморье  ледовый марафон 



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