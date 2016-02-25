Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс "Новый театр"
Общий грантовый фонд конкурса - 10 млн рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
ПОЛОЖЕНИЕ О порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса «НОВЫЙ ТЕАТР»
Программа «Театральный мир»
Программный блок «Искусство и культура»
2016 год
Регионы действия конкурса: вся Россия.
Срок подачи заявок:
01 марта - 30 апреля 2016 г.
Общий грантовый фонд конкурса - 10 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 1 500 000 рублей (для проектов отдельных театров).
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс на финансирование театральных спектаклей, а также специально созданных сценических произведений, перформансов и сценических читок (формат сторителлинг) на территории России.
Фонд приветствует софинансирование, особенно если предполагается постановка масштабного спектакля.
Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право приглашения спектакля в город Красноярск.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
способствовать созданию инновационного театрального зрелища;
последовательно знакомить зрителей России с современной театральной мыслью;
способствовать развитию и распространению независимого, негосударственного театра в России.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
выбрать лучший замысел спектакля или иного сценического произведения;
поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов;
поддержать малые независимые театральные компании.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Конкурс открыт для всех государственных и негосударственных организаций, существующих давно или собранных специально для этого проекта в России.
Срок реализации проектов после получения поддержки - 1 год.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
инициированные начинающими режиссерами или командой молодых актеров, творческих деятелей;
имеющие инновационный характер (инновационность может быть связана с выразительными средствами спектакля, а также с новым и экспериментальным характером драматургии или современным переосмыслением классики);
предполагающие творческую работу по формированию и развитию театральной зрительской аудитории.
ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:
описание проекта, дающее представление о том, в чем состоит его инновационность, а также актуальность и значимость для территории;
режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);
творческую биографию режиссера или творческого коллектива, предлагающего заявку, и отзывы о его предыдущих работах;
список участников проекта с краткими характеристиками;
смету проекта. В случае если проект предполагает масштабный спектакль, для него необходимо софинансирование, и оно должно иметь документальное подтверждение;
программу эксплуатации театрального проекта.
Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пьесой) может быть запрошен жюри при необходимости.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
актуальность проекта;
инновационность проекта;
общественная значимость проекта для города;
обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения проекта.
Все проекты рассматриваются Экспертным советом Фонда. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются.
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.
ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ (скачать на сайте Фонда www.prokhorovfund.ru).
Заявки на конкурс, оформленные согласно Положению, принимаются в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным предоставлением электронной копии (заявка в формате Word, все приложения в сканах) на любом носителе до 30 апреля 2016 года по адресу:
а/я 27238
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, тел.: (391) 211-84-33, (391) 211-61-48, e-mail: hodyaeva@prokhorovfund.ru
Новости тематики
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
Новости раздела
- Владивосток впервые увидит фотохронику России за 1955-2017 годы
- Приморские спасатели успешно ликвидировали аварии на газовой станции
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Коррупцию можно остановить
- Манящие вершины
- Фёдор, он же Артём, он же город
- После экспертизы кулаками не машут
- Владивосток прирастает пнями
- В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Проходной банк
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году