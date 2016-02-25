Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс "Новый театр"

Общий грантовый фонд конкурса - 10 млн рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса «НОВЫЙ ТЕАТР»

Программа «Театральный мир»

Программный блок «Искусство и культура»

2016 год

Регионы действия конкурса: вся Россия.

Срок подачи заявок:

01 марта - 30 апреля 2016 г.

Общий грантовый фонд конкурса - 10 000 000 руб.

Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 1 500 000 рублей (для проектов отдельных театров).

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный конкурс на финансирование театральных спектаклей, а также специально созданных сценических произведений, перформансов и сценических читок (формат сторителлинг) на территории России.

Фонд приветствует софинансирование, особенно если предполагается постановка масштабного спектакля.

Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право приглашения спектакля в город Красноярск.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:

способствовать созданию инновационного театрального зрелища;

последовательно знакомить зрителей России с современной театральной мыслью;

способствовать развитию и распространению независимого, негосударственного театра в России.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

выбрать лучший замысел спектакля или иного сценического произведения;

поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов;

поддержать малые независимые театральные компании.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

Конкурс открыт для всех государственных и негосударственных организаций, существующих давно или собранных специально для этого проекта в России.

Срок реализации проектов после получения поддержки - 1 год.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ:

инициированные начинающими режиссерами или командой молодых актеров, творческих деятелей;

имеющие инновационный характер (инновационность может быть связана с выразительными средствами спектакля, а также с новым и экспериментальным характером драматургии или современным переосмыслением классики);

предполагающие творческую работу по формированию и развитию театральной зрительской аудитории.

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:

описание проекта, дающее представление о том, в чем состоит его инновационность, а также актуальность и значимость для территории;

режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);

творческую биографию режиссера или творческого коллектива, предлагающего заявку, и отзывы о его предыдущих работах;

список участников проекта с краткими характеристиками;

смету проекта. В случае если проект предполагает масштабный спектакль, для него необходимо софинансирование, и оно должно иметь документальное подтверждение;

программу эксплуатации театрального проекта.

Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пьесой) может быть запрошен жюри при необходимости.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

актуальность проекта;

инновационность проекта;

общественная значимость проекта для города;

обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения проекта.

Все проекты рассматриваются Экспертным советом Фонда. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются.

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются.

ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ (скачать на сайте Фонда www.prokhorovfund.ru).

Заявки на конкурс, оформленные согласно Положению, принимаются в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным предоставлением электронной копии (заявка в формате Word, все приложения в сканах) на любом носителе до 30 апреля 2016 года по адресу:

а/я 27238

660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, тел.: (391) 211-84-33, (391) 211-61-48, e-mail: hodyaeva@prokhorovfund.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.