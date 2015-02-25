С помощью "Русфонда" и газеты "Золотой Рог" лекарства для Оли Сысоевой оплачены

23 декабря на сайте Русфонда, в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю девятилетней Оли СЫСОЕВОЙ из Владивостока.

У девочки бронхиальная астма тяжелой формы, ей требуется лекарственный препарат омализумаб. Рады сообщить, что вся необходимая сумма (311 784 руб.) собрана. Евгения, мама Оли, благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья!

И вот еще новости. Одна компания, 13 читателей и 7516 телезрителей оказали исчерпывающую помощь (777 923 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам бюро Русфонда в Приморском крае.

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Насте БАЙКОВОЙ (1,5 года, 199 900 руб., г. Арсеньев); инсулиновая помпа и расходные материалы к ней Марине ДУБРОВСКОЙ (6 лет, 199 676 руб., г. Владивосток).

Помогли: Александр ТОКАРЕВ (Кемеровская обл.), Влад КИРСАНОВ (Новосибирская обл.), Валерий КУИМОВ (Татарстан), Ольга МОШКОВА (Хабаровский край), ООО «ФинансИнвестГруп», Андрей ВОРОНИН, Альбина ИСКАКОВА, Максим ЛЕВЯТОВ (все – Москва), Татьяна АНИСИМОВА, Екатерина ГИРЕЙЧУК, Дмитрий МАКСИМЕНКО, Юля ОВСЯННИКОВА, Александра ХУЗИНА, Юля ШУЛЬЦ (все – Приморский край). Спасибо!

Ирина БРУГГЕР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Проверив письма, мы размещаем их в газетах «Коммерсантъ» (Москва), «Золотой рог», на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», на телеканалах ГТРК «Владивосток» а также в 51 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в различных регионах РФ.

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $183,6 млн. В 2015 г. – 126 210 299 руб. Из них детям Приморского края – 777 923 руб.

Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник». Президент Русфонда – Лев АМБИНДЕР, лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиа-бизнеса».

Реквизиты: Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)- 926-35-63.

Русфонд в Приморском крае: 8-914-790-93-31, maik-dv@yandex.ru, бюро Русфонда в Приморском крае.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.