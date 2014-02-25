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В Приморье "Безопасный город" раскинется до Рудной Пристани
В администрации Приморского края намерены краевую программу «Безопасный город» распространить далеко за переделы собственно Владивостока.
92 новых комплекса фиксации дорожного движения будут оборудованы вдоль трассы от Владивостока до Осиновки и Рудной Пристани, сообщила на заседании Экспертного совета по информатизации общества при губернаторе руководитель департамента по координации правоохранительной деятельности Лилия ГОНЧАРУК.
Скажем сразу, первая система камер видеонаблюдения была установлена во Владивостоке еще в 2008-2009 годах, когда были оборудованы 224 камеры. Однако УВД края отказалось не только взять на баланс краевое оборудование, но и использовать его не торопится по сей день. Сегодня оператором «старого города», как называют первую систему специалисты, является ГУ МЧС по Приморскому краю. Увы, работающих камер на перекрестках осталось мало – в ходе большого ремонта к саммиту мэрия, запутавшись в паутине проводов над уличными магистралями, многие попросту снесла.
А вот реализацию новой программы «Безопасный город» пришедший к власти новый губернатор взял на ревизию - чтоб не повторилась прошлая история. В итоге тендер на проектные, восстановительные работы и закупку нового оборудования провели уже в конце 2013 года. Установку 329 видеокамер и 92 дорожных комплексов начнут с 1 апреля – с железнодорожных переходов. И это не шутка. На этот раз краевая администрация расположила диспетчерский центр на своей территории, чтобы обеспечить доступ к его базе всем заинтересованным структурам: полиции, ФСБ, МЧС и ФСНК. И на этот раз руководство УВД Приморья подошло более заинтересованно, попросив оборудовать только на территории Владивостока 2160 видеокамер. В бюджете таких средств нет, но рекомендации сотрудников ГИБДД по точкам установки дорожных комплексов учли. Поэтому и появилась в программе географическая точка – поселок Рудная Пристань за Дальнегорском. На трассе от Осиновки до Дальнегорска регистрируется набольшее количество тяжелых ДТП по причине превышения скорости. Теперь лихачей в приморской глубинке возьмут под видеоколпак.
Кстати, эксперты подняли вопрос о расширении зоны безопасности за счет коммерческих структур, которые сегодня имеют свою видеосистему у торговых центров, офисов, банков и банкоматов. Так сделано в Казани. Впрочем, насколько эффективно будет действовать система безопасности, зависит от того, возьмут ли ее на вооружение линейные отделы полиции – от отдела до уличного патруля.
Елена БАРКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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