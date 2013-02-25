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Военным могут вернуть бесплатный проезд раз в год в любую точку России

25 Февраля 2013, 13:51 | Приморье

Российское военное ведомство прорабатывает вопрос о возвращении бесплатного проезда для военнослужащих один раз в году в любую точку страны, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Ранее в связи с увеличением денежного довольствия военных данная льгота была отменена.

"Министерство обороны в данный момент прорабатывает возможность о возвращении данной компенсации", — сказала Шевцова в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По ее словам, по вопросу возврата бесплатного проезда для военнослужащих (раз в году) в ведомство поступает очень много вопросов и предложений, сообщает РИА "Новости".

Фото Игоря Кравца, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: РИА "Новости"
Теги: льготы  транспорт  компенсации  минобороны 



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Комментарии

  • Псевдоним16:13, 25.02.2013#

    Да что ж такое, где справедливость. Народ в ж. . . засовывают, а спиногрызов балуют.

  • Александр216:22, 25.02.2013#

    Как воевать и родину защищать, так это народу. А как льготы и поблажки, так это военным. И так уже с 1812 года и даже раньше

  • Псевдоним20017:04, 25.02.2013#

    Ну хватит уже, комуто все льготы и квартиры и проезды, а кому то фиг с маслом и зарплаты нет. Хватит !!!!!

  • Псевдоним16:21, 28.02.2013#

    хватит кормить военных. пусть живут как все и на такие зарплаты они могут позволить ежегодный бесплатный проезд и покупку квартиры за свой счет. народ бедствует а они жируют.

  • Псевдоним16:21, 28.02.2013#

    хватит кормить военных. пусть живут как все и на такие зарплаты они могут позволить ежегодный бесплатный проезд и покупку квартиры за свой счет. народ бедствует а они жируют.

  • Псевдоним18:12, 28.02.2013#

    а в чем проблема? идите в армию служить!

  • Псевдоним22:04, 01.03.2013#

    в голове есть мозги, фуражка не налезает.

  • Псевдоним09:05, 01.03.2013#

    з. . . . . . . . . . . . . . . сь слов нет , другие не могут накопить денег к родне съездить , а "орлам" нашим как обычно на халяву . хватит пусть живут как все

  • Псевдоним17:48, 01.03.2013#

    А все, пусть идут служить как военные. Тогда будет справедливо.

  • Псевдоним22:06, 01.03.2013#

    а что жрать будем, если все будут в армии придуриваться?

  • Димон18:54, 03.03.2013#

    Вот только не надо ля-ля, кормилец. Многих накормил?

  • Псевдоним21:10, 01.03.2013#

    Чтобы быть хорошим военным нужно научиться попу начальству подставлять и премии частично отстегивать . Закончил училище отслужил три года и попал под сокращение . Никогда командиру зад не лизал , наверное поэтому когда мою должность сократили и ушел по оргштатным , мне ничего не предложили взамен . А тем кто подсуетился- тем и хаты и бабки . Спрашивается нафига в училище 5 лет сидел- знал бы - пошел учиться на гражданку .

  • Старлей 21:16, 01.03.2013#

    Такая же фигня . Года 2 как сократили , а чертей всяких которые бухают и с которых пол зарплаты снять можно командир оставил . Был такой приказ четырехсотый- кто служил - знает как его получали . Командиру на стол 25 процентов - у тебя нет взысканий и ты с премией , а если честно служишь и правду в глаза - нафиг такой кадр командиру не нужен . Что с него взять кроме взысканий ? Ничего

  • Мент21:20, 01.03.2013#

    В ментовке такая же тема . Нужно сработаться с начальником и стучать на сослуживцев . Не хочешь - весь взысканиями покроешься

  • Правдоруб21:23, 01.03.2013#

    Что в полиции что в армии - туда идут служить только чем то ущербные люди , которых или в детстве били , или бухарики , или просто человеческие отбросы . Это система . А система гниет изнутри и гниют с ней вместе и армия , и полиция , охраняющие не страну , а коррупционный режим

  • Пенсионер12:58, 02.03.2013#

    Сам ты дебил. На сегодня единственно адекватные и нормальные люди это военнослужащие. Любой гражданский столько бед, унижений и не справедливости хрен бы выдержал!

  • Правдоруб21:25, 01.03.2013#

    Нормальный человек там просто не продержится . Или психолога не пройдет , а если пройдет то он должен будет превратиться в сволочь . Иначе его сожрут

  • tflir23:05, 01.03.2013#

    Дану, а до этого им некто не возмещал стоимость перелетов. Почему не договариваете. Давно пора убрать у них все льготы.

  • Псевдоним15:33, 02.03.2013#

    Поддерживаю, потому что они летали не только по России к родственникам, но и им оплачивали перелёты за границу в отпуск.

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