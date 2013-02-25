Военным могут вернуть бесплатный проезд раз в год в любую точку России

Российское военное ведомство прорабатывает вопрос о возвращении бесплатного проезда для военнослужащих один раз в году в любую точку страны, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Ранее в связи с увеличением денежного довольствия военных данная льгота была отменена.

"Министерство обороны в данный момент прорабатывает возможность о возвращении данной компенсации", — сказала Шевцова в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По ее словам, по вопросу возврата бесплатного проезда для военнослужащих (раз в году) в ведомство поступает очень много вопросов и предложений, сообщает РИА "Новости".

Фото Игоря Кравца, газета "Золотой Рог", Владивосток.