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Военным могут вернуть бесплатный проезд раз в год в любую точку России
Ранее в связи с увеличением денежного довольствия военных данная льгота была отменена.
"Министерство обороны в данный момент прорабатывает возможность о возвращении данной компенсации", — сказала Шевцова в эфире радиостанции Эхо Москвы.
По ее словам, по вопросу возврата бесплатного проезда для военнослужащих (раз в году) в ведомство поступает очень много вопросов и предложений, сообщает РИА "Новости".
Фото Игоря Кравца, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним21:10, 01.03.2013#
Чтобы быть хорошим военным нужно научиться попу начальству подставлять и премии частично отстегивать . Закончил училище отслужил три года и попал под сокращение . Никогда командиру зад не лизал , наверное поэтому когда мою должность сократили и ушел по оргштатным , мне ничего не предложили взамен . А тем кто подсуетился- тем и хаты и бабки . Спрашивается нафига в училище 5 лет сидел- знал бы - пошел учиться на гражданку .
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Старлей 21:16, 01.03.2013#
Такая же фигня . Года 2 как сократили , а чертей всяких которые бухают и с которых пол зарплаты снять можно командир оставил . Был такой приказ четырехсотый- кто служил - знает как его получали . Командиру на стол 25 процентов - у тебя нет взысканий и ты с премией , а если честно служишь и правду в глаза - нафиг такой кадр командиру не нужен . Что с него взять кроме взысканий ? Ничего
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Правдоруб21:23, 01.03.2013#
Что в полиции что в армии - туда идут служить только чем то ущербные люди , которых или в детстве били , или бухарики , или просто человеческие отбросы . Это система . А система гниет изнутри и гниют с ней вместе и армия , и полиция , охраняющие не страну , а коррупционный режим
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