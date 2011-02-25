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Примтеплоэнерго взыскало с приморцев через службу судебных приставов 331 млн руб.

25 Февраля 2011, 17:28 | Приморье

В 2010 году юридическая служба КГУП «Примтеплоэнерго» востребовала с потребителей края через службу судебных приставов долгов на 331 млн руб. Физическим лицам было предъявлено судебных исков на 552 млн рублей.

- Это неплохие цифры, -

Как рассказала "ЗР" начальник правового управления Юлия Суворова, "это неплохие цифры, но до идеала, когда абоненты вовремя рассчитываются с предприятием и не доводят дело до суда, еще очень далеко. Работы у юристов в нынешнем году по-прежнему будет много".

Самые крупные задолженности накопили потребители Дальнегорского и Находкинского филиалов предприятия.

Среди организаций, финансируемых из местного бюджета, самые крупные долги на счету предприятий Дальнегорского и Арсеньевского филиалов. С них будут взыскиваться суммы по основным долгам, накопившимся перед Примтеплоэнерго, а такуже штрафные санкции, начисленные за весь период просрочки платежей.

Потребители из категории "прочие" (в основном это управляющие компании) также имеют значительные долги. На исполнение судебным приставам направлено листов на 17 млн руб., возвращено 15 млн.

Эффективно взыскивают долги в Михайловском и Лесозаводском филиалах предприятия. Самые «активные» неплательщики - в Находкинском филиале, крупнейшем в структуре предприятия. На этот филиал приходится почти половина исполнительных листов. В большинстве они касаются управляющих компаний, сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

Автор: Юрий Рогов
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