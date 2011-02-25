77 тысяч приморцев приобрели льготные авиабилеты в 2010 году

В 2010 году 77 тыс. приморцев получили возможность по льготным тарифам слетать в европейскую часть страны и обратно (в 2009 году - 39 тыс. человек). Самое популярное направление - Владивосток - Москва - Владивосток, билетами по нему воспользовались 59 600 человек.

По информации департамента промышленности и транспорта края, билеты продавались в рамках правительственной программы субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Льготой могли воспользоваться жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и старше 60 лет в период с 1 апреля по 31 октября включительно. В 2010 г. программа дополнена новым направлением - авиаперевозками внутри Дальневосточного региона. Это позволило связать доступным авиасообщением города Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск и Анадырь.