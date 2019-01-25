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Во Владивостоке пустующие здания ДВФУ потрошат бюджет
Губернатор Приморья решил разобраться с наследием ДВФУ на материке
Судьба многочисленных объектов ДВФУ во Владивостоке после переезда вуза в кампус ДВФУ на острове Русском, построенном саммиту АТЭС 2012 года, оказалась надолго нерешенной. Долгое время они распродавались через аукционы, но недостаточно успешно, и до сих пор ряд зданий стоит в ожидании решения по ним. Тем временем государство из своего бюджета вынуждено поддерживать консервацию этих объектов. Недавно, правда решился вопрос по одному из комплексов – здания площадью около 20 тысяч квадратных метров на ул. Аксаковской, 3,5 пошли под снос для строительства большого театрально-музейного комплекса федерального значения. Но остается вопрос: что делать с другими?
На днях губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО направил полпреду Президента РФ в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ обращение с просьбой передать несколько бывших зданий ДВФУ в собственность администрации Владивостока. Это предложение в частности поддержано и думой города, председатель которой Андрей БРИК считает, что в заброшенном здании на Океанском проспекте, 19 можно организовать работу спортивных секций, а здание на ул. Борисенко, 48 может быть использовано под среднюю школу, которой в этом районе сегодня не хватает.
Эксперты считают, что под школу может быть использован и бывший основной корпус «Политеха» на ул. Пушкинской, 10, который на сегодня почти не задействован в процессе обучения приморцев грамоте высшей школы и здание на ул. Уборевича, где ранее размещался Восточный факультет.
Предполагается, что Юрий Трутнев кровно заинтересован в том, чтобы положить конец многолетнему безобразию, при котором неиспользуемые здания ДВФУ с каждым годом требуют все больше бюджетных средств на поддержание и ремонтно-восстановительные работы. Он не исключает возможность, что часть этих объектов будет передана для размещения в них структур аппарата полномочного представительства Президента РФ в ДФО в связи с его переездом во Владивосток.
Фото Vl.ru.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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