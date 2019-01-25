В Приморье в Кавалеровском районе присяжные заседатели вынесли первый вердикт

Право выбора способа судопроизводства предоставлено подсудимым

С 1 июня 2018 года в судах районного звена уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья могут быть рассмотрены судом в составе коллегии из 6 присяжных заседателей.

В Кавалеровском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении трех жителей Ольгинского района, совершивших в начале марта 2018 года нападение на местного таксиста.

Так, находясь в п. Тимофеевка в состоянии алкогольного опьянения, фигуранты договорились убить любого таксиста, чтобы угнать его автомобиль и доехать на нем до г. Уссурийска.

Они вызвали такси, какое-то время перемещались на такси по Ольгинскому району, а затем во время очередной остановки один из фигурантов ударил водителя ножом в область шеи, повредив трахею. Попытавшегося убежать водителя злоумышленники настигли, после чего стали наносить многочисленные удары металлическим прутом по голове и телу.

В попытке сохранить себе жизнь потерпевший сообщил нападавшим ложные сведения о том, что на его банковской карте имеется большая сумма денег.

Удерживая жертву на заднем сиденье автомобиля, угрожая ему, требуя правильный пин-код от банковской карты, злоумышленники приехали в п. Кавалерово, чтобы обналичить денежные средства в банкомате. Когда они проезжали по центральной улице поселка, выбрав удобный момент, потерпевший выпрыгнул из салона движущегося автомобиля. Прохожие доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Судебное разбирательство по данному делу длилось не один день, с участием присяжных был исследован значительный массив доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты. Были заслушаны подсудимые, потерпевшие, свидетели, осмотрены вещественные доказательства, изучены процессуальные документы с прилагаемыми к ним фототаблицами и видеозаписями, а также иные документы.

18.01.2019 коллегией присяжных заседателей единодушно вынесен обвинительный вердикт.

Юридическая оценка действий подсудимых и срок наказания за содеянное будут определены Кавалеровским районным судом по итогам обсуждения последствий вердикта.