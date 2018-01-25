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В Приморье медведи отложили зимнюю спячку
Обилие следов медведей удивило ученых из Приморья
Гималайские медведи в национальном парке «Земля леопарда» до середины января не спешили залегать в берлоги, оставляя многочисленные следы и видео на автоматических камерах. По мнению ученых, причина этого – в малом количестве снега и доступности пищи. Однако наступившие морозы вносят коррективы в поведение косолапых.
Гималайский, либо белогрудый медведь – наиболее распространенный вид семейства медвежьих, встречающийся на «Земле леопарда». По величине этот зверь почти вдвое меньше бурого медведя и внешне выделяется белым пятном в виде большой буквы «V» на груди. Значительную часть рациона белогрудок составляет растительная пища. Запасая летом жир, гималайские медведи, как правило, в ноябре-декабре залегают в берлоги, выбирая для этого на юго-западе Приморья укромные пещеры и, реже, полые стволы деревьев, сообщили газете "Золотой Рог" в ФГБУ «Земля леопарда».
В ходе проверки фотоловушек и троплении в январе 2018 года научные сотрудники «Земли леопарда» с удивлением отмечали обилие следов гималайских медведей. Если в предыдущие годы на этих же участках в середины зимы следы белогрудок были отмечены лишь дважды, то в этом сезоне отпечатки лап косолапых встречались повсеместно. «Вишенкой на торте» для ученых стало очередное красочное видео с упитанным медведем, вальяжно прошедшим перед фотоловушкой в середине января.
«Важно понимать, что эти медведи – не шатуны, так как они еще не залегали в берлоги и не были разбужены голодом или другими хищниками, например, тигром, - поясняет Глеб Седаш, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Судя по всему, до недавнего времени у белогрудок не было необходимости погружаться в зимний сон и экономить ресурсы, так как в лесу мало снега и им легко добывать себе корм. Также одним из факторов могла стать теплая и такая же малоснежная осень».
С легкостью добывая желуди, орехи и ягоды в отсутствие снега, гималайские медведи, вероятно, не видели необходимости уходить «на покой». Однако наступившие холода в Приморье, вероятно, внесут коррективы в поведение косолапых. Специалисты предполагают, что в условиях сильного мороза для сохранения подкожного жира и сил до весны, белогрудки будут вынуждены залечь в берлоги.
«Судя по снимкам и видео с фотоловушек, неспящие гималайские медведи находятся в прекрасной форме и не испытывают проблем с питанием, - говорит Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Также можно сделать вывод о том, что их внешнее поведение не отличается от обычного, и эти животные могут быть вполне здоровы. В природе описаны случаи, например, на Камчатке, что медведи не ложились в зимнюю спячку, а оставались на нерестовых речках доедая выброшенную рыбу. Возможно такое поведение связано с пищевым ресурсом».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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