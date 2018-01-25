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Информацию о штрафах от ГИБДД автомобилисты Приморья ищут в сети
ТОП-5 самых популярных госуслуг в 2017 году определен в Приморье
Какие услуги стали самыми востребованными по итогам прошлого года, рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций края.
По словам специалистов, пользователями портала госуслуг на сегодняшний день являются большинство приморцев.
«Чаще всего пользователи проверяли на портале информацию о наличии штрафов по линии ГИБДД, а также задолженности по налогам и сборам. На втором месте по популярности – информация о состоянии лицевого счета в Пенсионном Фонде РФ. Много запросов через портал на регистрацию автомобиля и получение паспорта или загранпаспорта», – сообщили в ведомстве.
Среди самых популярных муниципальных услуг на портале – запись на прием к врачу и предоставление информации об успеваемости ребенка в школе.
«На региональном уровне наиболее востребованы услуги по оформлению субсидий и компенсаций по оплате коммунальных услуг», – отметили специалисты.
Отметим, что в Приморском крае ведется активная работа по увеличению количества и качества электронных услуг и сервисов Единого портала государственных услуг, а полученную учетную запись для доступа к личному кабинету можно использовать для доступа к большинству других государственных порталов и сервисов.
Зарегистрироваться на портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».
Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. В 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить не менее 70%.
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