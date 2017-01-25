Жительница Приморья прописала у себя более 9 тыс. иностранцев

За 8 месяцев она прописала граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии, сообщили Дальневосточной газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Мировой судья г. Уссурийска вынес приговор 32-летней местной жительнице признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

В суде установили, что обвиняемая предоставляла услуги проживания в многоквартирном двухэтажном доме по улице Некрасова согласно предоставленной владельцем помещения доверенности. За 8 месяцев 2015 года злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет 9117 граждан стран ближнего зарубежья.

Сотрудники отдела МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

В ходе проведенной проверки установлено, что само здание является заброшенным и не используется как жилое.

Причастность злоумышленницы к совершению преступления доказана полностью материалами уголовного дела.

За содеянное суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.