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В Приморье с косаток и белух в бухте Средняя сняли арест
Приморский краевой суд отменил постановление Ленинского суда г. Владивостока об аресте морских млекопитающих
Как сообщила газете "Золотой Рог" пресс-секретарь суда Яна ШЕРЕМЕТА, в апелляционную инстанцию было подано четыре жалобы на постановление Ленинского суда от 21 ноября 2018 года. «Наложение ареста на имущество отменить, в удовлетворении ходатайства следователя отказать», - процитировала решение суда Яна Шеремета.
Как ранее писал "Золотой Рог", 16 ноября следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух в Приморье. В основу ареста легло мнение отдельных экологов, что 11 особей косаток являются не достигшими половой зрелости особами и относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края.
Между тем изначально эксперты и авторитетные отраслевые ученые ставили под сомнение заключение специалистов, которое легло в основу уголовного дела. Так заключение сотрудника института океанографии Сергея РЯЗАНОВА, (является специалистом по сивучам) опровергали такие авторитетные ученые как кандидат биологических наук ТИНРО-Центра Сергей Пепеляев и доктор биологических наук ВНИРО Александр БОЛТНЕВ.
По их мнению, абсолютно недостоверной является информация о том, что отраслевая наука поменяла свое критическое отношение к теории существованию плотоядных популяций, подвидов, экотипов косаток пока это остается лишь гипотезой. «Косатки в Охотском море едят как рыбу, так и млекопитающих. Все версии о плотоядных косатках - субъективное мнение всего нескольких ученых, и не могут являться основой для выделения нового вида».
Ошибку внесения несуществующей популяции косаток в Красную книгу Камчатского края признали и в Правительстве Камчатской области. Как следует из письма заместителя председателя Правительства Камчатского края: «Действие региональной Красной книги не распространяется на животных, обитающих на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ».
Ранее законность вылова подтвердило Росрыболовство.
Глава федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, подчеркивает, что «Росрыболовство при регулировании рыболовства руководствуется принципами преосторожного подхода, сохранения запасов водных биоресурсов и экосистем. Решения принимаются исключительно на основе норм законодательства. Росрыболовство предоставляет права на добычу морских млекопитающих для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях только в тех объемах, которые определяются на основании данных научных исследований и после рассмотрения рекомендаций научно-исследовательских институтов на общественных слушаниях, а также утверждаются государственной экологической экспертизой Росприроднадзора. Для этих целей Росприроднадзор формирует специальный экспертный совет из ученых Российской Академии наук и ведущих вузов, которые не входят в систему Росрыболовства. Предоставленные на 2018 год объемы водных биоресурсов для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях соответствуют ОДУ, которые были определены в рамках данной процедуры».
О том, что вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях не наносит урона популяции, уже заявляла отраслевая наука. По словам представителей ТИНРО–Центра, изъятие 11 особей косаток, составляет менее 1% от общей популяции, так как в целом насчитывается более 3 тысяч особей косаток и более 10 тысяч белух.
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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