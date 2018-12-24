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Арбитражный суд Приморского края переезжает

24 Декабря 2018, 16:33 | Приморье

Арбитражный суд Приморского края начал плановый переезд в новое здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27.

С 15 января 2019 года первые судебные заседания будут проходить в новом здании арбитражного суда Приморского края у 4 судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений (банкротный состав), сообщила газете "Золотой Рог" Инга Солодовник, консультант по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края.

Судебные дела в новом здании арбитражного суда будут рассматриваться в залах судебных заседаний на 1-м этаже.

Прием входящей корреспонденции по-прежнему осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 54. Время работы отдела  делопроизводства:

Понедельник-четверг:  с 9:00 до 15:00

Пятница с 9:00 до 12:00

Перерыв с 12:00 до 13:00

Приём документов тел. (423) 221-54-05,  факс (423) 226-62-81.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: приморье  переезд  арбитражный суд 



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