Ищенко вновь оказался в центре скандала

Суд напомнил экс-кандидату, что готовясь к выборам губернатора Приморья, он снова «забыл» заплатить по счетам

Строительная компания «Аврора-строй», принадлежащая депутату краевого парламента и несостоявшемуся «красному губернатору» Приморья Андрею ИЩЕНКО, вновь оказалась в центре скандала. Пока Ищенко призывал сторонников рисовать его фамилию в бюллетенях на выборах 16 декабря, Арбитражный суд Приморского края обязал его компанию выплатить более 20 млн рублей подрядчику строящегося жилого комплекса «Сафонов» во Владивостоке.

Иск в краевой арбитраж о взыскании 21,2 млн рублей по договору подряда №21-12/16 от 21 декабря 2016 года поступил от ООО «Мастерстрой-ДВ». В обоснование исковых требований представитель подрядчика сослался на ненадлежащее исполнение компанией Ищенко обязательств, предусмотренных договором на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в г. Владивостоке».

Общая стоимость выполненных ООО «Мастерстрой» работ составила почти 93,2 млн рублей. Работы были приняты СК «Аврора-строй» без замечаний, что подтверждается соответствующими документами. Однако подрядчик получил в качестве оплаты гораздо меньшую сумму – 72,4 млн рублей. Оставшуюся задолженность, а также набежавшие проценты за просрочку оплаты, ООО «Мастерстрой-ДВ» пытается взыскать с компании Андрея Ищенко с лета: претензия о погашении задолженности и уплате неустойки, направленная 1 августа, была оставлена без удовлетворения. Возможно, что в разгар предвыборных баталий руководитель СК «Аврора-строй» счет этот вопрос не самым важным.

Выждав некоторое время, «Мастерстрой-ДВ» обратилось в суд с иском о взыскании недополученной суммы за выполненные работы на ЖК «Сафонов», а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Рассмотрение дела состоялось в конце ноября без участия ответчика – представители СК «Аврора-строй» в суд не явились и не предоставили письменного отзыва. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования подрядчика в полном объеме, обязав СК «Аврора-строй» выплатить 21,37 млн рублей основного долга, санкций и госпошлины. Впрочем, у строительной компании известного приморского политика остается еще около недели на обжалование судебного решения. Сдача ЖК «Сафонов» намечена на второй квартал 2019 года, хотя изначально дом предполагалось сдать осенью 2018-го.

Напомним, что непунктуальность СК «Аврора-строй» в денежных расчетах уже становилась предметом судебных споров. Год назад администрация Находки обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать 11,7 млн рублей с СК «Аврора-строй» - это долг по договору аренды земельного участка, на котором компания строила многоквартирные дома, плюс неустойка. 2 марта 2018 года арбитраж уменьшил сумму неустойки, но обязал компанию Ищенко выплатить немногим менее 10,5 млн рублей. А в мае «Аврора-строй» обратилась в суд с заявлением о рассрочке – в суде юристы компании отметили, что привлеченные от дольщиков деньги «Аврора-строй» обязана расходовать на оплату материалов и услуг подрядных организаций, поэтому «единовременное принудительное взыскание долга может привести к банкротству компании». К счастью для строительного бизнеса Ищенко и дольщиков его объектов, администрация Находки не стала возражать против рассрочки: 10,5 млн рублей должны быть выплачены в период с июня 2018 года по март 2019 года.