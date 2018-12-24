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Прокуратура Приморья усиливает контроль за расходами чиновников, замещающих госдолжности
Лица, замещающие государственные должности, обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, дал разъяснения газете "Золотой Рог" помощник Приморского транспортного прокурора А.А. Петракова.
В п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» определен перечень лиц, обязанных предоставлять такие сведения, а также уполномоченных принимать решение об осуществлении контроля заявленных в декларациях сведений.
Полномочиями по контролю за расходами государственного служащего наделены подразделения кадровых служб федеральных государственных органов.
Если госслужащим не представлено сведений, подтверждающих приобретение заявленного имущества на законные доходы, материалы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. По иску прокурора недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги либо денежная сумма, эквивалентная стоимости такого имущества, могут быть обращены в доход Российской Федерации.
В случае если доля доходов, законность которых не подтверждена, оказывается незначительной, в доход Российской Федерации подлежит взысканию только та часть имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества.
С августа 2018 года органы прокуратуры Российской Федерации наделены правом на проведение мероприятий по контролю за расходами бывших государственных служащих, которые осуществляются в течение шести месяцев со дня их освобождения от замещаемой (занимаемой) должности или увольнения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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