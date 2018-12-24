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Во Владивостоке продолжается выдача детям губернаторских новогодних подарков
24 Декабря 2018, 11:30 | Приморье
Детям от 3 до 7 лет и учащимся 1-4 классов подарки выдаются на новогодних утренниках в детских садах и школах, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Родители детей от 3 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, могут получить новогодние подарки в административно-территориальных управлениях департамента труда и социального развития Приморского края. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
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