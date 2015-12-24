В Приморье в 2016 году было отремонтировано более 40 километров автомобильных дорог. Заасфальтированы дороги в 24 населенных пунктах. Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги «Новонежино-Анисимовка», сообщил газете "Золотой Рог" директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр ШВОРА.

В настоящее время завершается реконструкция автомобильной дороги «Раздольное-Хасан» на участке Нарвинский перевал. Автомобильное движение в тоннеле планируется открыть в тестовом режиме в декабре 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.