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В Приморье корейцы устроили благотворительный теплый пол
В церемонии безвозмездной передачи участвовали представители Администрации Приморского края, директора местных социальных учреждений.
- Прежде всего отрадно наблюдать то, как инвалиды радуются системе «ондоль». Нам бы хотелось донести до русских людей все совершенство нашей системы. Имидж нашей компании, заключающийся во фразе: корейская компания - добрая компания. Я не хочу ограничиваться только этим мероприятием и планирую и впредь проводить подобные мероприятия и производить пожертвования, - сказал о церемонии дарения президент компании AOG И Хи Гон.
Вместе с тем глава представительства KOTRA, помогавшего в подготовке мероприятия, Ким Хан Иль также заявил: «Корея – один из основных партнеров Российского Дальнего Востока. И в этом аспекте корейские компании должны начинать заниматься общественной благотворительной деятельностью. Общественная благотворительная деятельность – это не только пожертвование, она улучшает мнение местных жителей о корейском бизнесе, помогает завоевывать позиции на местном рынке раньше других», и сказал, что будет стараться, чтобы общественная благотворительная деятельность продолжалась.
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