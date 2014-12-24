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Небо над Приморьем будут охранять ЗРК, получившие скандальную известность на Украине
В следующем году подразделения ПВО, дислоцируемые в Приморском крае, пополнятся современными комплексами «Бук» и «Верба»
Войска ПВО в Приморском крае в 2015 г. получат комплексы нового поколения «Бук» и «Верба», сообщил деловой газете «Золотой Рог» представитель пресс-службы Восточного военного округа Роман МАРТОВ.
«В этом году подразделения ПВО в Приморском крае уже получили ЗРК "Тор-М2У", а в "2015 году защитникам воздушных рубежей предстоит масштабное перевооружение на зенитные ракетные комплексы новых поколений типа "Бук", "Верба" и новейшие переносные ЗРК», – сказал Мартынов.
По словам офицера, на днях на базе 5-ой общевойсковой армии в Уссурийске прошла ежегодная конференция командного состава войск ПВО и авиации Восточного округа.
«В рамках конференции специалисты противовоздушной обороны 5-й армии развернули совместный командный пункт войск ПВО и авиации и сымитировали отражение воздушного удара условного противника. Затем они продемонстрируют несение опытно-боевого дежурства в зенитно-ракетном дивизионе "БУК-М1"», – рассказал Мартов.
Напомним также, что в Приморье недавно был развернут и полк новейших комплексов ПВО С-400. На сегодняшний день 4 полка С-400 развернуты в Подмосковном регионе. По одному полку - на Балтике, в ЮВО и, соответственно, в Приморье. Одной из причин столь высокой «чести» стали ракетные шалости нашего соседа – КНДР. Несколько лет назад одна из ракет, выпущенная с родины Чучхе, упала вблизи территориальных вод России в районе Находки.
Напомним также, что, по одной из версий, именно ЗРК "Бук" причастен к крушению в июле пассажирского Boeing 777 малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком. Пассажирский самолет «Боинг-777»-2H6ER потерпел крушение на территории Украины недалеко от села Грабово в 50 километрах от границы с Россией. В авиакатастрофе погибли все 283 пассажира лайнера и 15 членов экипажа. Вскоре после того, как стало известно о падении самолета, начали появляться версии о том, что B777 был сбит из зенитного ракетного комплекса. СМИ приводили и свидетельства очевидцев, по словам которых, малайзийский самолет был обстрелян с борта штурмовика Су-25 ВВС Украины.
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