В Приморье зарегистрироваться на портале госуслуг стало проще

В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье появилась новая услуга. Теперь здесь можно сделать простую электронную подпись для регистрации на сайте www.gosuslugi.ru.

Оформление простой электронной подписи предполагает, что гражданин получает код и пароль для входа на портал госуслуг. Специалисты краевого уполномоченного многофункционального центра отмечают, что нововведение упрощает процесс регистрации.

«Теперь жители города и края сразу после регистрации на портале могут прийти в многофункциональный центр и получить код активации с паролем. Для этого заявителю достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС», - подчеркнули специалисты.

Ранее получение доступа к личному кабинету на портале госуслуг, а соответственно, и к государственным и муниципальным услугам в электронной форме было возможно только после получения кода активации по почте или в офисе ОАО «Ростелеком».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.