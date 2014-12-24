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Во Владивостоке залили около сотни катков
Более 70 пришкольных и придомовых ледовых катков и хоккейных коробок будут радовать детвору и взрослых владивостокцев нынешней зимой. Готовится к зимнему сезону и одно из самых популярных мест отдыха горожан – каток на стадионе «Строитель».
Это муниципальный каток, и для горожан он остается бесплатным уже третий год. В нынешнем сезоне площадь катка на стадионе «Строитель» увеличена, а его заливка будет проводиться ежедневно. Посетителей ждут теплые раздевалки, кафе, туалет, прокат и заточка коньков. Приятным сюрпризом стала установка бесплатной точки wi-fi на территории стадиона.
Кроме того, на стадионе будет работать хоккейная коробка и отдельная зона для малышей.
Отметим, что сегодня на придомовых территориях Владивостока функционирует более 80 спортивных объектов. При этом дворовые спортивные площадки универсальны, они активно используются не только в холодное время года, в качестве катков, но и летом. На многих объектах в теплое время года устанавливают баскетбольные кольца, волейбольные сетки и футбольные ворота.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Залить залили, когда откроют-то, уже надо кататься. Через месяц таить все начнет. Прошлый год хорошая зима была до марта практически откатали.