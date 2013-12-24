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Подросткам в Приморском крае готовы оказать любую помощь в борьбе с наркозависимостью

24 Декабря 2013, 22:07 | Приморье

Вопросы комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых были рассмотрены на круглом столе на базе «Краевого наркологического диспансера».

В нем приняли участие представители департамента труда и социального развития Приморского края и некоммерческих организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации наркозависимых лиц. А также научно-исследовательского центра ФСКН России, УМВД России по Приморскому краю, ГУФСИН России по Приморскому краю.

По словам заведующего наркологической поликлиникой краевого диспансера Игоря Ковалева, главная цель сегодня - снизить количество наркобольных, предотвратить развитие тяжелых форм зависимости от вредных веществ, предотвратить последствия наркомании.

«Самое страшное, что наркомания приводит к инвалидизация молодого, трудоспособного населения. Поэтому сотрудники наркодиспансера активно проводят лекции в учебных учреждениях - как для учеников, так и для преподавателей. Мы должны рассказать подросткам о том, как губительно действует наркотик на организм, к каким последствиям может привести зависимость. Что касается работы с преподавателями, то здесь задача - рассказать, как выявить употребление учениками наркотиков, проанализировав их поведение, и как помочь им справиться с зависимостью».

Отметим, в учебных учреждениях сотрудники наркодиспансера также проводят бесплатное наркологическое тестирование. Добровольное тестирование проводится с согласия родителей и ребенка. Если получен отказ, это может восприниматься как косвенный показатель возможного употребления наркотических веществ.

Как рассказал Игорь Ковалев, среди детей и подростков до 18 лет, которые находятся под наблюдением в диспансере, с зависимостью нет никого. Всего наблюдается 26 человек, которые однократно употребляли наркотические вещества либо употребляют периодически. В 2011 году таких ребят было 29. По подсчетам УФСКН, за последние 10 лет число несовершеннолетних, состоящих на учете наркологов с диагнозом «наркомания», сократилось на 80 процентов. Из числа взрослых жителей Владивостока на учете стоит около двух с половиной тысяч лиц с наркозависимостью.

В Приморье вся наркологическая помощь лицам до 18 лет оказывается бесплатно. Подростковая служба наркодиспансера готова оказать конфиденциальную помощь.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: наркотики 



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